Ciasto jogurtowe

Delikatne, orzeźwiające, rozpływające się w ustach pięknie prezentujące się na stole. Pochwały dla tego ciasta można mnożyć w nieskończoność. Nic dziwnego, zasmakuje każdemu. Niestety, zniknie w mgnieniu oka!

Zdjęcie Ten szybki deser kojarzy się z beztroską letniego dnia /123RF/PICSEL

Składniki 200 ml śmietanki 30 proc.

400 ml jogurtu greckiego

250 g klasycznych herbatników

1 op. żelatyny

1/2 szklanki cukru pudru + 2 łyżki do polewy

100 g masła

garść jagód + do dekoracji

1. Herbatniki kruszymy, wrzucamy do wysokiego naczynia i blendujemy na proszek. Dodajemy masło, łączymy je dokładnie z herbatnikowym proszkiem. Powstałą masę wylepiamy dno tortownicy (u nas - tortownica 26 cm) i chłodzimy w lodówce.



2. Żelatynę rozpuszczamy w garnku z 2/3 szklanki zimnej wody. Po ok. 10 minutach stawiamy garnek na gazie, lekko podgrzewamy, mieszamy do rozpuszczenia się żelatyny. Gdy to nastąpi, zdejmujemy ją z ognia i pozostawiamy, aż lekko stężeje.



3. Dobrze schłodzoną śmietankę ubijamy, stopniowo dodajemy cukier puder. Wlewamy jogurt grecki, dokładamy wystudzoną żelatynę, całość mieszamy.



4. Na herbatnikowy spód w tortownicy wykładamy masę śmietanowo-jogurtową, umieszczamy całość w lodówce, chłodzimy, aż masa zastygnie.



5. Jagody blendujemy z dwiema łyżkami cukru pudru i rozprowadzamy po wierzchu ciasta. Dokładamy całe jagody. Ponownie chłodzimy ciasto, najlepiej dwie godziny.