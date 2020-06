Ciasto jogurtowe z owocami

Lekki, słodki akurat na tyle, na ile trzeba, orzeźwiający letni deser, który sprawdzi się zwłaszcza w upalne dni. Dodatkową zaletą jest łatwość wykonania. Nie ma tu nic skomplikowanego!

Zdjęcie Nie za słodkie, doskonałe! /123RF/PICSEL

Składniki 300 g mieszanych owoców (truskawki, maliny, borówki)

ok. 800 ml jogurtu naturalnego

2 łyżki cukru (może być trzcinowy lub ksylitol)

1 op. owocowej galaretki, np. truskawkowej

3 łyżki żelatyny

1. W garnku zagotowujemy niecałe dwie szklanki wody, po czym wyłączamy gaz i czekamy kilka minut, aż woda nieco przestygnie.



2. W gorącej (ale nie wrzącej) wodzie rozpuszczamy galaretkę. Odstawiamy do wystudzenia.



3. Gdy galaretka zacznie tężeć, dodajemy do niej 2/3 porcji umytych owoce (truskawki wcześniej kroimy), mieszamy.



4. Standardową keksówkę wykładamy papierem do pieczenia. Przelewamy tężejącą galaretkę z owocami. Wstawiamy foremkę do lodówki.



5. Żelatynę rozpuszczamy w 1/4 szklanki gorącej wody. Pozostawiamy do przestudzenia.



6. Jogurt miksujemy z cukrem, dodajemy żelatynę, miksujemy dalej, aż do połączenia składników. Powstałą masę wylewamy na schłodzoną galaretkę. Całość chowamy do lodówki na ok. 2 godziny. Przed podaniem wyjmujemy deser ostrożnie z formy stawiając go na białej warstwie. Wierzch dekorujemy pozostałymi owocami.