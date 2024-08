Zaczynamy od roztopienia kostki masła w rondelku lub mikrofalówce, a następnie odstawiamy na bok do lekkiego przestudzenia.

Do jednej miski przesiewamy mąkę pszenną z proszkiem do pieczenia, a do drugiej wbijamy jajka, wsypujemy cukier i ubijamy mikserem do uzyskania jasnego puchu.

Zmniejszamy obroty miksera do minimum i dolewamy cienką strużką rozpuszczone masło do masy jajecznej. Po tym etapie mikser nie będzie nam już potrzebny.

Suche składniki wrzucamy do miski z mokrymi i delikatnie wymieszaj całość łyżką. Ważne, by robić to jedynie do połączenia się składników.

Gotowe ciasto przekładamy do formy wyłożonej papierem do pieczenia i zabieramy się za przygotowanie owoców.

Śliwki kroimy na połówki, pestki wyrzucamy, a owoce umieszczamy w misce i lekko oprószamy mąką. Tak przygotowane wykładamy skórką w stronę ciasta.

W niewielkim pojemniku łączymy ze sobą mąkę, cukier i masło. Po roztarciu wszystkich składników w dłoniach posypujemy gotową kruszonką wierzch ciasta.

Formę z ciastem wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 st. C (grzanie góra-dół) i pieczemy przez ok. godzinę.

Po upływie ostatniej minuty wyłączamy grzanie, lekko uchylamy drzwiczki piekarnika i pozostawiamy ciasto na 10-15 minut.