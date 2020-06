Ciasto Królowej Wiktorii

Ten deser z królewskiego dworu to doskonały dodatek do południowej herbaty. Królowa Wiktoria się nim zajadała, teraz czas na ciebie!

Czas przyrządzenia: ok. 55 min + pieczenie Składniki dla: 8 porcji Składniki - ciasto: 2/3 kostki masła

1 szkl. mąki pszennej

1 szkl. drobnego cukru

3 jajka

1 i 1/4 łyżeczki proszku do pieczenia Składniki - przełożenie: 1 szkl. schłodzonej śmietany kremówki 36 proc.

2 łyżki cukru pudru

20 dag truskawek

cukier puder do oprószenia

owoce do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Wszystkie składniki na ciasto wyjmij na blat godzinę wcześniej, by zyskały temperaturę pokojową. Piekarnik rozgrzej do 170 st. Tortownicę o śr. 20 cm wyłóż pergaminem (albo posmaruj masłem i wysyp bułką tartą). Mąkę pszenną przesiej przez sitko razem z proszkiem do pieczenia.



2. Miękkie masło utrzyj z cukrem na jasny puszysty krem. Nie przerywając miksowania, wbijaj po jajku (kolejne dodawaj dopiero, gdy poprzednie połączy się z masą). Wsyp mąkę z proszkiem, krótko zmiksuj. Ciasto przelej do tortownicy. Piecz 30 minut, wystudź i przekrój placek na dwa blaty.



3. Truskawki umyj, osusz, oczyść z szypułek, potnij na plasterki. Śmietanę kremówkę ubij na sztywno razem z cukrem pudrem. Posmaruj nią spodni blat. Rozłóż truskawki i przykryj drugim blatem. Torcik oprósz cukrem pudrem, udekoruj owocami i ew. listkami ziół. Do czasu podania trzymaj w lodówce.