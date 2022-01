Ciasto Trzech Króli. Smaczna tradycja, której nie znamy

6 stycznia wierni Kościoła Katolickiego wspominają wędrówkę trzech mędrców, którzy przybyli do Betlejem, by oddać pokłon Chrystusowi. Święto, które jest niezwykle ważne dla kościoła, często traktowane jest nieco po macoszemu. Jak wiele wiemy na temat tradycji z nim związanych? Odpowiedzi należy szukać nie tylko w rozumieniu historycznym, ale, co ciekawe, kulinarnym.

Zdjęcie "Roscón de Reyes", hiszpański typowy deser Objawienia Pańskiego / 123RF/PICSEL