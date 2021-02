Ciasto w minutę

Jego przygotowanie naprawdę może zająć zaledwie 60 sekund. Później jeszcze chwila w piekarniku i gotowe. Bardzo prosty deser, który równie błyskawicznie zniknie ze stołu. Odkryj w sobie cukiernika!

Zdjęcie To jeden z najprostszych do przygotowania wypieków /123RF/PICSEL

Składniki 2 jajka

1/2 szklanki cukru

1 łyżka cukru waniliowego

1/2 szklanki mleka

5 łyżek oleju roślinnego

1 szklanka mąki pszennej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

masło do wysmarowania formy



Przygotowanie:



Do miski wbij dwa całe jajka, dodaj cukier oraz cukier waniliowy i utrzyj. Cały czas mieszając dodaj mleko, a także olej. W kolejnym kroku przesiej mąkę i proszek do pieczenia, a następnie dobrze połącz wszystkie składniki.



Gotową masę przelej do formy wysmarowanej masłem i piecz w temperaturze 180 stopni przez ok. 35 minut. Pod koniec sprawdź patyczkiem, czy ciasto nie jest już wilgotne w środku.



Podawaj posypane cukrem pudrem lub z polewą czekoladową. Wypiek możesz także przekroić w poziomie na dwie części i posmarować ulubioną marmoladą lub bitą śmietaną.



