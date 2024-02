Co można zrobić z ciasta na pierogi?

Ciasto na pierogi, podobnie jak na naleśniki, wielu przygotowuje "na oko", a więc nie odmierza składników. W związku z tym dość często zdarza się, że jest go znacznie więcej niż farszu. W takiej sytuacji ciasto na pierogi nie musi od razu wylądować w koszu. Można z niego przygotować ciekawe przysmaki.

Tak przygotowane ciasto na pierogi przyda się do wykonania m.in. podpłomyków. Wystarczy rozwałkować ciasto i uformować z niego placki, a następnie usmażyć je na rozgrzanej patelni bez tłuszczu. Świetnie smakują bez dodatków, ale sprawdzą się również z różnego rodzaju smarowidłami, a także posłużą jako placki tortilli.

Z ciasta na pierogi można także przygotować makaron, który świetnie sprawdzi się np. do zupy lub sosu pomidorowego. Rozwałkowane ciasto wystarczy pokroić w paski, a następnie przełożyć do gotującej się wody. Gdy makaron wypłynie na powierzchnię, należy odczekać trzy minuty, a następnie można go odcedzić.