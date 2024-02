Pyszne smarowidło na Wielkanoc. Pasta kanapkowa z jajek i tuńczyka

Wielkanoc coraz bliżej i jeśli szukasz przepisu na świąteczne śniadanie, to dobrze trafiłeś. Do przygotowania pysznego smarowidła potrzebujesz zaledwie kilku składników. To niezwykle zdrowe połączenie, które zniknie ze stołu natychmiastowo.