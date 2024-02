Ryba byczek to tak naprawdę sumik karłowaty , czyli gatunek słodkowodnej, drapieżnej ryby sumikowatej. Sumik został sprowadzony do Europy z Ameryki Północnej i na dobre zadomowił się w tutejszych wodach.

Ta słodkowodna ryba żeruje głównie w wodach stojących lub wolno płynących, ale co ciekawe została ona uznana przez Polski Związek Wędkarski za szkodnika. Mówi o tym regulamin PZW, który nakazuje, by po złowieniu sumika karłowatego nie wpuszczać go ponownie do łowiska, w którym go złowiono, ani do innych wód. Dzieje się tak z uwagi na fakt, iż ryba byczek zjada ikrę i narybek innych ryb.