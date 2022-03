Co zrobić, by mięso w gulaszu było idealne? Oto babcine patenty!

Gulasz to jedno z najpopularniejszych dań obiadowych. Jest lubiany zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. By gulasz był idealny, mięso musi być miękkie i kruche. Czasami jednak zdarza się tak, że robi się twarde, a to od razu rujnuje całą potrawę. Są jednak sposoby, dzięki którym mięso jest delikatne. Co trzeba zrobić?

Zdjęcie By zapobiec stwardnieniu mięsa, gulasz należy posolić dopiero na sam koniec gotowania / 123RF/PICSEL