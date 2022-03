Buraki: niedoceniane warzywo

Buraki zawierają składniki mineralne takie jak: magnez, cynk, potas, żelazo, fosfor oraz witaminy z grupy B, witaminę A, C, E, K, błonnik, kwas foliowy. To naturalny środek krwiotwórczy, który - spożywany regularnie - zapobiega anemii i wspomagają leczenie białaczki. Buraki korzystnie wpływają na nasze zdrowie, więc warto się nimi zajadać!

Podczas zakupów spożywczych powinniśmy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na jakość produktów, które wybieramy. Jeśli chodzi o buraki, najsmaczniejsze i najbogatsze w składniki odżywcze są młode buraki. Nie warto decydować się na zakup największych okazów. Mniejsze bulwy są na ogół znacznie bardziej soczyste, a także łatwiejsze w obróbce.

Gotowane buraki cieszą się dużą popularnością. Jeśli jednak podczas obiadu chcemy zaskoczyć naszych gości, powinniśmy zdecydować się na odrobinę mniej konwencjonalny sposób przyrządzenia buraków i upiec warzywa w piekarniku. Pieczone buraki są wyjątkowo aromatyczne. Ponadto, ten rodzaj obróbki sprawia, że warzywa zachowują większość dobroczynnych właściwości - nie tracą mikro- i makro- elementów.

Zdjęcie Raz na zawsze zapomnisz o gotowaniu buraków! Ten przepis jest niezastąpiony / 123RF/PICSEL

Buraki z piekarnika: będą soczyste i aromatyczne!

Jak przygotować buraki w piekarniku? To banalnie proste! Warzywa na początku musimy dokładnie umyć, a potem osuszyć. Następnie każdego buraka kładziemy na kawałku folii aluminiowej. Warzywa posypujemy odrobiną soli i cukru oraz delikatnie kropmy oliwą z oliwek. Tak przygotowane buraki szczelnie zawijamy w folię i umieszczamy w piekarniku nagrzanym wcześniej do 180 st. C. Pieczemy je przez około półtorej godziny.

Dlaczego do buraków pieczonych w piekarniku warto dodać sól i cukier? Ponieważ przyprawy to naturalne wzmacniacze smaku! Dzięki nim warzywa stają się o wiele bardziej aromatyczne. Ten trik wykorzystywany jest w wielu restauracjach, kucharze stosują go regularnie!

Zdjęcie Przed owinięciem buraki w folię, posyp je solą i cukrem. Przyprawy podkreślą smak warzyw / 123RF/PICSEL

***

