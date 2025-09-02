Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

We wtorek słabe opady deszczu możliwe głównie na południu, ale padać może również lokalnie w innych regionach Polski. Lokalnie wystąpią burze oraz niewykluczony jest grad. Prognozowana suma opadów, zwłaszcza w czasie burz, do 20 mm - 30 mm - wskazuje IMGW.

Temperatura maksymalna od 26 st. C do 30 st. C we wschodniej połowie kraju oraz od 22 st. C do 25 st. C na zachodzie. Niższe wartości tylko nad morzem i w kotlinach sudeckich, tam ok. 21 st. C.

W środę prawdopodobnie więcej chmur, ale od zachodu będą postępować rozpogodzenia. Nadal lokalnie przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 20 st. C do 24 st. C na zachodzie i południu, do ok. 26 st. C w centrum. Najcieplej, bo aż 30 st. C na wschodzie. Natomiast zdecydowanie chłodniej na Podhalu, tam ok. 17 st. C.

Czwartek z przelotnymi opadami deszczu głównie na krańcach zachodnich i wschodnich. Na wschodzie opadom mogą również towarzyszyć burze. Nadal będzie bardzo ciepło, bowiem termometry wskażą od 25 st. C do 29 st. C. Chłodniej w kotlinach górskich i miejscami nad morzem, od 21 st. C do 24 st. C - wskazują eksperci z IMGW.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu i burze. Na północy, na zachodzie i w rejonach podgórskich ok. 18-23 st. C, na pozostałym obszarze kraju cieplej - od 24 st. C do 28 st. C.

W sobotę pogodnie na zachodzie Polski, tam również nie powinno padać. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu oraz burze - informuje IMGW. Prognozowana temperatura na Podhalu to ok. 18 st. C, nad resztą kraju od 20 st. C do 25 st. C.

W niedzielę ładna i bezdeszczowa pogoda utrzyma się na zachodzie Polski. W pozostałych częściach Polski możliwe umiarkowane zachmurzenie, przelotne opady deszczu i burze. Temperatura niemal identyczna jak dzień wcześniej - na Podhalu ok. 17 st. C, na pozostałym obszarze od 20 st. C do 25 st. C.

Jest szansa na bardzo ciepłą jesień?

Europejskie, jak i amerykańskie modele prognostyczne wskazują, że średnie sezonowe temperatury sięgać będą od 1 do 1,5 stopnia powyżej normy wieloletniej, w szczególności we wschodnich województwach kraju, a prognoza dotyczy września i października - informuje serwis TwojaPogoda.pl.

Szczególnie ciepły może być również listopad, bowiem średnia może o 1-2 stopnie przekraczać normę. Jeśli obecne przewidywania znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości, będziemy mogli mówić o pięknej, złotej, polskiej jesieni.

