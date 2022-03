Nie wiesz, co zrobić z ziemniakami z obiadu, które przygotowałeś poprzedniego dnia? Jeśli myślisz, że jedynym dobrym pomysłem jest to, by je wyrzucić, to natychmiast porzuć tę myśl, bo wcale nie są zepsute. Wczorajsze ziemniaki wciąż możesz wykorzystać, ponieważ przyjmuje się, że:

Reklama

Gotowane ziemniaki przechowywane w lodówce można jeść do 3 dni, a w zamrażarce możesz je trzymać nawet miesiącami. Oczywiście, jeśli już na pierwszy rzut oka nie wyglądają zbyt dobrze, należy się ich pozbyć.

przechowywane w lodówce można jeść do 3 dni, a w zamrażarce możesz je trzymać nawet miesiącami. Oczywiście, jeśli już na pierwszy rzut oka nie wyglądają zbyt dobrze, należy się ich pozbyć. Pieczone ziemniaki i purée ziemniaczane są natomiast zdatne do spożycia jeszcze przez około 3 dni.

Zgodnie z ideą zero-waste z ziemniaków z poprzedniego dnia zrobisz smaczny posiłek, który na pewno zachwyci cię smakiem. W tym celu wykorzystaj warzywa i mięso, które masz w lodówce i ewentualnie dokup brakujące składniki. Tak stworzysz coś szybkiego na obiad z ziemniakami niewielkim kosztem.

Jeśli nie masz pomysłu na obiad z ziemniakami, skorzystaj z naszych pięciu propozycji. Wśród poniższych prostych przepisów na pewno znajdziesz taki, który przypadnie do gustu zarówno tobie, jak i całej twojej rodzinie.

Co zrobić z ziemniakami z obiadu? Przepis na placki ziemniaczane

Ugotowane ziemniaki można wykorzystać do przygotowania szybkich i placków ziemniaczanych. To proste i oszczędne danie z kilku podstawowych składników, będzie wprost idealne dla minimalistów, którzy nie wiedzą, co zrobić z ziemniakami z obiadu.

Czas przyrządzenia: 30 minut Składniki 6 gotowanych ziemniaków,

jajko,

łyżka mąki ziemniaczanej,

3 łyżki mąki pszennej,

czerwona cebula,

papryka,

szczypiorek,

olej,

sól,

pieprz

Ugotowane ziemniaki musisz najpierw rozgnieść, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Później dodaj mąkę pszenną oraz ziemniaczaną. Następnie pokrój paprykę, cebulę i szczypiorek, dodaj je i wbij do środka jajko. Na koniec dopraw ulubionymi przyprawami, nie zapominając przy tym o soli i pieprzu. Wymieszaj i uformuj placki ziemniaczane. Podsmaż je na rozgrzanym wcześniej oleju.

Placki ziemniaczane podawaj z ulubionym sosem np. czosnkowym lub pomidorowym. Ten prosty przepis na obiad z ziemniakami znajdziesz również tutaj .

Co zrobić z ziemniakami z obiadu? Przepis na roladę ziemniaczaną z pieczarkami

Innym pomysłem na obiad z ziemniakami dla całej rodziny może być rolada ziemniaczana np. z pieczarkami. To smaczna potrawa do której przygotowania śmiało możesz wykorzystać wczorajsze ziemniaki. Podpowiadamy, jak ją zrobić.

Czas przyrządzenia: 60 minut Składniki 6 średnich ziemniaków,

0,5 kg pieczarek,

Trzy lub cztery plasterki sera żółtego,

Masło do smażenia,

Jajko,

Cebula,

Sól,

Pieprz

Aby wykorzystać ziemniaki na drugi dzień, na początek musisz utłuc, jeśli nie są jeszcze w takiej formie. Gdy to zrobisz, posiekasz pieczarki i pokroisz cebulę, wyłóż je na folii spożywczej tak, aby uformować kwadrat lub prostokąt. Rozgrzej patelnię, wrzuć masło i cebulę. Dodaj trochę soli i podsmaż cebulę do miękkości. W następnej kolejności wrzuć pieczarki i obficie je popieprz. Gdy woda zgromadzona w pieczarkach odparuje, ostudź je i wrzuć na ziemniaki. Całość posyp serem i zawiń roladę przy pomocy folii. Wyłóż na blasze z pergaminem, rozbij jajko i rozprowadź je na roladzie pędzelkiem.

Piecz w piekarniku, ustawiając go na temperaturę 200 stopni Celsjusza przez około 25-30 minut. Przepis na ten obiad z ziemniakami znajdziesz tutaj

Wideo youtube

Co zrobić z ziemniakami z obiadu? Przepis na sałatkę ziemniaczaną

Jeśli zastanawiasz się, jak przygotować coś szybkiego na obiad z ziemniakami dla przyjaciół lub rodziny, która wpada w odwiedziny, po prostu zrób sałatkę ziemniaczaną. Jej przygotowanie z ugotowanych ziemniaków na pewno zajmie ci mniej czasu, niż gdybyś miał dopiero je obierać, a następnie gotować. Smaczną alternatywą dla typowej sałatki ziemniaczanej będzie taka z serem feta i ogórkiem kiszonym.

Czas przyrządzenia: 60 minut Składniki dla: 6 Składniki 1 kg ziemniaków,

270 g sera feta,

6 ogórków kiszonych,

Ząbek czosnku,

Cebula dymka ze szczypiorem,

Czosnek,

Cztery łyżki majonezu,

Cztery łyżki jogurtu naturalnego,

Sól,

Pieprz

Ziemniaki z wczoraj musisz najpierw pokroić w kostkę, a ogórki kiszone i dymkę ze szczypiorem w półplasterki. Ser feta możesz dostać już gotowy w kostkach. Jeśli jednak wybrałeś taki w całości, pokrój go w kostkę. Jogurt wymieszaj razem z majonezem i sprasowanym czosnkiem. Tak przygotowany sos dodaj do reszty składników i przypraw solą oraz zmielonym pieprzem.

Tak przygotowaną sałatkę ziemniaczaną, trzymaj w lodówce przed podaniem. Przepis na szybki obiad z ziemniakami znajdziesz również tutaj .

Co zrobić z ziemniakami z obiad? Przepis na kluski śląskie

Jednym z najpopularniejszych pomysłów na obiad z ziemniakami z poprzedniego dnia są w Polsce kluski śląskie. Nie ma się czemu dziwić, w końcu są smaczne, a ich przygotowanie wcale nie jest skomplikowane. Wystarczy tylko poznać kilka podstawowych zasad.

Czas przyrządzenia: 15-20 minut Składniki dla: 2-3 osób Składniki 1 kg ugotowanych ziemniaków z wczoraj

1 jajko

łyżka soli

mąka ziemniaczana

Zrobienie klusek śląskich na obiad z wczorajszych ziemniaków jest banalnie proste. Wystarczy, że przeciśniesz je przez praskę tak, by były dokładnie rozgniecione i uformujesz jednolitą okrągłą masę. Następnie z ziemniaczanej masy wyznaczasz równą ćwiartkę i w to miejsce wsypujesz mąkę ziemniaczaną. Później dodajesz pozostałą część ciasta, sól i jajko, jeśli ziemniaki są zbyt suche i mieszasz składniki. W tym czasie możesz już zacząć gotować wodę na kluski śląskie w dużym garnku.

Zdjęcie Co zrobić z ziemniakami z obiadu? Możesz wykorzystać je, robiąc kluski śląskie lub kopytka / 123RF/PICSEL

Z ciasta odrywaj niewielkie części kawałek po kawałku, wykształcając niewielkie kulki. W każdej z nich zrób małą dziurkę na ulubiony sos. Gdy wykorzystasz całą masę, kluski gotuj we wrzącej wodzie. Przepis na szybki obiad z ziemniakami znajdziesz też tutaj .



Co zrobić z ziemniakami z obiadu? Przepis na kopytka z serem

Ziemniaki na drugi dzień koniecznie wykorzystaj też do kopytek. My proponujemy ci przepis na takie z dodatkiem sera, ale mogą być też tradycyjne. Jak zrealizować ten pomysł na obiad z ziemniakami? Oto przepis!

Czas przyrządzenia: 60 minut Składniki dla: 3 Składniki 8 ziemniaków

300 g białego sera

1,5 szklanki mąki pszennej

jajko

Sól

Aby wykorzystać ziemniaki na drugi dzień do kopytek, zacznij od przeciśnięcia ich przez praskę. Później to samo zrób z serem i połącz ba składniki razem z mąką, jajkiem i solą. Zagnieć całość, a jeśli okaże się, że mąki jest zbyt mało, dodaj jej jeszcze odrobinę tak, by ciasto można było później swobodnie pokroić. Po uformowaniu kolistej masy podziel ją na trzy części i z każdej uformuj płaski wałek. Krój go pod niewielkim kątem na kawałki.

Kopytka wrzucaj partiami na wrzącą, osoloną wodę. Będą gotowe, gdy wypłyną na wierzch. Przepis na obiad z ziemniakami znajdziesz tutaj.

Jak wykorzystać wczorajsze ziemniaki? Inne pomysły

Jeżeli żaden z powyższych przepisów na obiad z ziemniakami ci się nie podoba, pamiętaj o tym, że ziemniaki, które ugotowałeś dzień wcześniej, możesz również wykorzystać do:

knedli na słodko np. ze śliwkami

gnocchi

krokietów ziemniaczanych

kotletów ziemniaczanych

pasztetu ziemniaczanego

farszu do pierogów

Wczorajsze ziemniaki można też dodawać np. do jajecznicy

Czytaj również:

Co zrobić z ziemniakami z obiadu? Przepis na smaczne placki!

Jak wykorzystać ziemniaki z obiadu? Najlepsze pomysły!

Pomysł na obiad z ziemniakami. Pieczone ziemniaki

Zobacz także: