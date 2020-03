Ekspresowy torcik, który przygotujesz w pół godziny. Potem wystarczy go schłodzić i można rozkoszować się doskonałym smakiem.

Zdjęcie Czekoladowa biała dama /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 30 min + chłodzenie Składniki dla: 10 porcji Składniki 1 tabliczka białej czekolady

1 op. galaretki cytrynowej

1 szkl. małych bezików

1 szkl. śmietany kremówki 36 proc.

2 łyżki cukru pudru

500 ml waniliowego serka homogenizowanego

1 szkl. zamrożonych malin

grube wiórki z białej czekolady oraz małe beziki do dekoracji

Sposób przygotowania:

1. Galaretkę rozpuść w 1 szkl. gorącej wody, przestudź ją i odstaw, by zaczęła tężeć.



2. Białą czekoladę połam na kawałeczki, wrzuć je do metalowej miseczki i ustaw ją na garnku z gotującą się wodą. Mieszając czekoladę łyżką, stop ją w kąpieli wodnej. Miseczkę zdejmij z garn-ka, czekoladę ostudź. Beziki pokrusz, ale niezbyt drobno.



3. Śmietanę kremówkę ubij na sztywno, dosypując pod koniec cukier puder. Serek waniliowy wymieszaj łyżką ze śmietaną oraz wciąż płynną czekoladą. Dodaj tężejącą galaretkę, a na koniec wsyp pokruszone beziki i zamrożone maliny, wszystko delikatnie przemieszaj.



4. Masę przełóż do tortownicy wyłożonej folią spożywczą. Wygładź wierzch i wstaw formę do lodówki, by masa dobrze stężała.



5. Gotowy torcik przełóż na paterę, ostrożnie usuwając folię. Udekoruj wiórkami z białej czekolady, bezikami i ewentualnie także świeżymi malinami oraz listkami mięty.