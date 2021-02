Czekoladowe z gruszką

Połączenie smaku czekolady i gruszek z pewnością przypadnie wam do gustu!

Zdjęcie Ciasto czekoladowe z gruszkami to świetny pomysł na niedzielny deser /123RF/PICSEL

Składniki dla: 16 porcji Składniki Ciasto 1 szklanka mąki

1 jajko

4 łyżki cukru

10 dag zimnego masła

2 łyżki kakao

pół łyżeczki proszku do pieczenia Składniki Masa 2 niepełne szklanki mąki

2 jajka

6 dag masła

4 łyżki cukru

1 tabl. gorzkiej czekolady

1/2 tabliczki mlecznej czekolady

3 gruszki

garść orzechów pekan

Sposób przygotowania:



Reklama

Składniki na tartę szybko wyrób. Owiń w folię spożywczą i włóż do lodówki. Następnie wylep nimi spód i boki formy. Ponakłuwaj widelcem, by ciasto nie podnosiło się w trakcie pieczenia. Piecz 20 minut w temp. 190°C.



Czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej i przestudź. Masło utrzyj z cukrem na puszystą masę, następnie dodawaj pojedynczo żółtka, a na koniec przesianą mąkę i czekoladę. Białka ubij na sztywną pianę i dodaj do masy. Wymieszaj szpatułką, by nie straciła objętości. Wylej na przestudzony spód. W środek masy włóż obrane i pokrojone w cienkie plastry gruszki oraz orzechy. Piecz 40 minut w temp. 180°C.

***

Zobacz także: