Czym jest maślanka?

Napój powstaje na bazie mleka i, wbrew nazwie, nie zawiera masła. Maślanka wytwarzana metodą tradycyjną to produkt uboczny uzyskiwany z przekształcania pełnego mleka w masło. Obecnie taką maślankę spotkać można raczej w krajach południowej Azji niż w Europie.

W krajach zachodnich maślanka powstaje dziś głównie na bazie wody, laktozy z cukru mlecznego i kazeiny z białek mleka. Produkt jest pasteryzowany i homogenizowany oraz wzbogacany bakteriami kwasu mlekowego.

Jest gęstsza niż mleko. Kwas mlekowy nadaje jej charakterystyczny, lekko kwaśny smak. Zapobiega też rozwojowi niepożądanych bakterii i wydłuża trwałość produktu.

Reklama

Maślanka dla mocnych kości

Już jedna szklanka zaspokaja aż 22 proc. dziennego zapotrzebowania na wapń. Jest też źródłem fosforu oraz witaminy D, o ile jest nią wzbogacona. Odmiany pełnotłuste zawierają witaminę K2, która - zwłaszcza w połączeniu z witaminą D - działa profilaktycznie i leczniczo przy osteoporozie. K2 ma ważną funkcję zarówno na etapie budowania kości, jak i zapobiegania ubytkom w obrębie układu kostnego.

Fosfor zwiększa z kolei gęstość mineralną kości i - w połączeniu z wapniem - poprawia ich kondycję. Najlepszym wyborem, w trosce o zdrowe i mocne kości, będzie pełnotłusta wersja.

Maślanka: Wartościowe białko i węglowodany

Jest najmniej kalorycznym przetworem mlecznym ale, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie jest bogatym źródłem białka. Zawiera go mniej niż węglowodanów. Jest to jednak białko o wysokiej wartości biologicznej. Nie jest też wolna od laktozy - cukru mlecznego, który jest jedną z częstszych przyczyn alergii pokarmowych.



Zdarza się jednak, że osoby, które nie piją mleka zawierającego ten cukier mleczny, mogą spożywać maślankę. Dlaczego? Laktoza w maślance bywa lepiej tolerowana, bo jest częściowo rozkładana w procesie fermentacji.

Zdjęcie Po maślankę warto sięgać regularnie / 123RF/PICSEL

Maślanka dla metabolizmu

Naukowcy nie mają wątpliwości, co do jej pozytywnego wpływu na kondycję żołądka, jelit i mikrobiomu jelitowego. Dzięki zawartości kwasu mlekowego i bakterii fermentacji mlekowej, maślanka usprawnia procesy, które zachodzą w jelitach. Sprzyja utrzymaniu dobrej kondycji naturalnej flory jelitowej, hamując namnażanie gnilnych bakterii chorobotwórczych. A zdrowa flora jelitowa i uregulowany cykl wypróżnień, to lepsza odporność.

Daje uczucie sytości, ale jest lekkostrawna. Rozkłada się nawet 2-3 razy szybciej niż mleko. Pobudzając wydzielanie soków żołądkowych, poprawia funkcjonowanie żołądka i trawienie.

Maślanka: Korzyści dla zdrowia

Banan i miód, czyli domowy syrop na kaszel

​Jedzenie, które zapobiega stanom zapalnym w organizmie

Karmazyn - ryba o niezwykłych właściwościach

​Uważaj na te syropy dla dzieci! Mogą być niebezpieczne Obecna w diecie maślanka to lepsza kondycja śluzówek żołądka, jelit i jamy ustnej. Jako fermentowany produkt mleczny hamuje procesy zapalne i inne schorzenia w obrębie przyzębia i struktur wspierających zęby.

Spożywana regularnie pomoże obniżyć poziom ciśnienia i cholesterolu we krwi.

Bogata w lecytynę i liczne witaminy z grupy B maślanka, to dobre wsparcie dla systemu nerwowego i zdolności poznawczych. Lecytyna poprawia nie tylko pamięć i koncentrację, ale też funkcjonowanie wątroby i metabolizm tłuszczów.

Zdjęcie Zanim kupisz maślankę, sprawdź jej skład / 123RF/PICSEL

Maślanka: Czytaj etykiety

Jak w przypadku każdego produktu spożywczego, kupując maślankę warto sprawdzać jej skład, zwłaszcza, jeśli będą ją spożywały osoby z problemami kardiologicznymi. Maślanka, jak większość produktów mlecznych, może zawierać znaczne ilości sodu, dlatego trzeba czytać etykiety. Wysokie spożycie sodu to większe ryzyko nadciśnienia i chorób serca. Dieta wysokosodowa może prowadzić do uszkodzeń w obrębie nerek, mózgu i naczyń krwionośnych.

W składzie dzisiejszych maślanek pojawia się mleko w proszku, które zagęszcza i poprawia konsystencję. W sprzedaży dostępne są maślanki neutralne i smakowe. W trosce o zdrowie warto wybierać jak najbardziej naturalne i z niższą zawartością sodu.

Maślanka jest rzadziej niż mleko przyczyną reakcji alergicznych, ale osoby z nietolerancją laktozy powinny zachować ostrożność przy sprawdzaniu reakcji organizmu. Choć produkt poddany jest fermentacji, reakcja alergiczna nie jest wykluczona. Dlatego, by nie zafundować sobie rozstroju żołądka, test trzeba rozpocząć od najmniejszych możliwych dawek.

Ewa Koza, mamsmak.com



Zobacz także:

Niezwykłe, co Makłowicz robi z karpiem. Zaskakujący przepis