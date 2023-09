Czym może skutkować zjedzenie dyni? Wymioty i biegunka to nie wszystko

Wsyp do butów i pozostaw na noc. Rano będziesz zaskoczony efektem

Tych grzybów szukaj w polskich lasach. Oto lista najzdrowszych i najsmaczniejszych gatunków

Ten napar jest lekiem na wiele dolegliwości. Pij każdego dnia

Idealna roślina do zacienionego ogrodu. Zadbaj o nią po pierwszych przymrozkach

Czy dynie są zdrowe?

Dynia to znane, uwielbiane i cenione na całym świecie warzywo. Do najpopularniejszych jej odmian dostępnych w sklepach należą hokkaido, piżmowa, zwyczajna oraz olbrzymia. Dynia ma pomarańczowy kolor, twardą skórkę, a kształtem przypomina gruszkę. We wnętrzu posiada sporo pestek i niewiele miąższu. Jej obranie nie należy do najłatwiejszych czynności, jednak wyjątkowy, lekko orzechowy smak i maślana konsystencja zdecydowanie są tego warte. Poza tym dynie to naprawdę bardzo zdrowe warzywa.

Reklama

są źródłem błonnika pokarmowego i białka

są bogactwem witamin: A, C i E, a także minerałów: wapnia, magnezu, selenu, potasy, cynku

zawierają kwas foliowy i niacynę

ponadto dynie są niskokaloryczne, zbawiennie działają na układ trawienny, a ich pestki w większości składają się z tłuszczy bogatych w cenne fitosterole i nienasycone kwasy tłuszczowe

Zobacz też: Jaki rodzaj dyni wybrać? Z jednej zrobisz niskokaloryczny, bezglutenowy makaron!

Kto nie powinien jeść dyni?

Przeciwwskazania do jedzenia dyń występują dość rzadko, najczęściej w przypadku pewnych schorzeń lub tyczą się osób przyjmujących niektóre leki. Nie powinny sięgać po nie, szczególnie w dużych ilościach osoby, które:

mają zbyt wysoki poziom potasu - powinny one unikać wszystkich warzyw i owoców bogatych w potas, w tym dyń. 100 g dyni to aż 340 mg tego minerału, a jednorazowa porcja może sięgać nawet 500 g

konieczność stosowania diety ubogopotasowej, a tym samym rezygnacji ze spożycia dyń dotyczy osób z niewydolnością nerek, które nie mogą wydajnie usuwać tego pierwiastka z organizmu

przyjmują leki na bazie litu - dynia może mieć łagodne działanie diuretyczne i obniżać tempo wydalania litu z organizmu, co może prowadzić do groźnych poziomów litu w ciele. Pacjenci, którzy przyjmują takie leki nie powinny więc objadać się dyniami

mają alergię na dynię - uczulenie na dynię może objawiać się np. wysypką, katarem siennym, puchnięciem jamy ustnej, uczuciem gorąca po zjedzeniu tego warzywa

osoby chorujące na cukrzycę i insulinooporność - przeciwskazania w tym przypadku dotyczą jedynie deserów i soków na bazie dyni, a nie samych warzyw

Czytaj także: Dynia – czy można spożywać ją na surowo?

Nie jedz dyni, jeśli ma taki smak

Bez względu na wszystko, dyni nie powinno się jeść w jeszcze jednym przypadki - gdy okaże się być gorzka w smaku. Najpewniej oznacza to, że warzywo ma zbyt wysoką zawartości toksycznych substancji, a jego spożycie skutkować może zatruciem zwanym "zespołem toksycznego kabaczka". Najczęstsze objawy to biegunka i wymioty.

Zdjęcie Dynia to warzywo bogate w potas. Z jej jedzeniem powinny uważać osoby mające problemy z nerkami / 123RF/PICSEL

Czy dynie można jeść codziennie?

Codzienne po dynie, szczególnie w sezonie jesiennym mogą sięgać osoby zdrowe. Jeśli mocno przesadzisz z jej ilością to w skrajnych przypadkach na twoich dłoniach może pojawić się pomarańczowe zabarwienie - co wynikać będzie najpewniej z przedawkowania karotenu. Odstaw wówczas dynię przynajmniej na kilka dni, a kolor skóry wróci do normy.