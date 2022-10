Dynia – czy można spożywać ją na surowo?

Spis treści: 01 Dynia - owoc czy warzywo?

02 Czy dynię można spożywać na surowo?

03 Dynia piżmowa

04 Dynia hokkaido

05 Dynia - moc składników odżywczych

06 Dynia - korzyści dla zdrowia

07 Kto nie powinien spożywać dyni w wersji surowej?

Dynia - owoc czy warzywo?

Biorąc pod uwagę różne ujęcia statystyczne, wyróżnia się od 14 do 22 gatunków dyni. Jadalną częścią rośliny są jej owoce. Z biologicznego punktu widzenia są to jagody, jednak w kuchni dynie traktowane są zazwyczaj jak warzywa. Rekordowe okazy dyni olbrzymiej mogą przekraczać masę 1 tony! Do celów kulinarnych, jak i ozdobnych wykorzystuje się jednak zdecydowanie mniejsze egzemplarze.

Czytaj również: Dyniowe specjały: Z czym i która dynia komponuje się najlepiej?

Reklama

Czy dynię można spożywać na surowo?

Dwa spośród licznych gatunków dyni, z których korzysta polska kuchnia, można włączyć do menu nie tylko po obróbce termicznej, ale również na surowo. Mowa o dyni piżmowej i hokkaido. Surowe są, jak większość warzyw i owoców, najcenniejsze dla zdrowia, bo pełne wartości odżywczych.

Zdjęcie Skórka dyni Hokkaido jest jadalna / 123RF/PICSEL

Dynia piżmowa

Delikatny, maślany i słodkawy miąższ dyni piżmowej czyni z niej idealną przekąskę oraz dodatek do sałatek. Może być spożywana solo oraz w połączeniu z innymi warzywami, jako alternatywa dla marchewki. Pocięty w słupki chrupki miąższ dyni piżmowej do złudzenia przypomina marchew. Dobrze smakuje podana z tartym jabłkiem, natką pietruszki, kolendrą czy rukolą. Sprawdzi się nie tylko w postaci sałatek i surówek, ale też jako dodatek do soków, koktajli oraz dań jednogarnkowych. Bez kłopotu przygotujemy z niej carpaccio, na wzór popularnego carpaccio z buraka. Jest częstym składnikiem dań jednogarnkowych - można poddać ją obróbce termicznej lub pokroić w drobną kostkę i dodać do już ugotowanego posiłku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Dynia marynowana Polsat

Dynia hokkaido

Podobnie jest z dynią hokkaido. Można ją wykorzystać zarówno na surowo, jak i też po obróbce termicznej. Gotowaną, zapiekaną i smażoną, można podać jako alternatywę dla klasycznych makaronów, ziemniaczanych purée i frytek. Miłośnicy kuchni roślinnej tworzą na jej bazie wyborne wegańskie kotlety, pasztety, pasty, gulasze i curry. Warto wiedzieć, że skórka dyni hokkaido jest jadalna. W wersji surowej dynia hokkaido sprawdzi się jako składnik soków, koktajli, sałatek, a także główny składnik roślinnego carpaccio.

Czytaj także: Jaki rodzaj dyni wybrać? Z jednej zrobisz niskokaloryczny, bezglutenowy makaron!

Dynia - moc składników odżywczych

Surowa dynia ma wyższą zawartość składników aktywnych biologicznie. Zarówno w piżmowej, jak i hokkaido znajdziemy liczne witaminy, w tym: A, C, E i witaminy z grupy B oraz składniki mineralne, z naciskiem na magnez, potas, mangan, wapń i żelazo. Jest bogata w błonnik. Obfituje w karoteny. Zawierają alfa-karoten, beta-karoten, luteinę i zeaksantynę. To silne przeciwutleniacze, które mają korzystny wpływ na narząd wzroku i skórę.

Dynia - korzyści dla zdrowia

Zdjęcie Miąższ z dyni można wykorzystać jako pyszną przyprawę / 123RF/PICSEL

Dzięki wysokiej zawartości przeciwutleniaczy (witamina A, E, C i cztery karoteny) dynia ma zdolność ograniczania stanów zapalnych w organizmie. Zmniejsza ryzyko chorób, które z nich wynikają. Obecna w diecie dynia jest dobrą metodą profilaktyki rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów i chorób nowotworowych.

Zawarta w dyni luteina i zeaksantyna to najlepsza profilaktyka chorób narządu wzroku.

Surowa dynia jest dobrym wyborem dla osób w trakcie diety odchudzającej. Jest niskokaloryczna, zawiera znaczne ilości błonnika i zapobiega odkładaniu się tkanki tłuszczowej. Pomaga wyregulować perystaltykę jelit, sprzyja metabolizmowi i skutecznie znosi zaparcia.

Kto nie powinien spożywać dyni w wersji surowej?

Mimo szeregu korzyści zdrowotnych, nie każdy może skorzystać z walorów surowej dyni. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby z nadkwasotą i delikatnym przewodem pokarmowym. Spożycie surowej dyni, w której jest więcej składników antyodżywczych niż w dyni poddanej obróbce termicznej, może skutkować bólem brzucha, dyskomfortem trawiennym i biegunką. W tej postaci nie jest też zalecana dla dzieci i seniorów. Nie powinny spożywać jej osoby z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy. Surowa dynia jest przeciwwskazana przy zapaleniu trzustki i pęcherzyka żółciowego oraz przy kamicy dróg moczowych.

Czytaj także: Halloween 2022: Skąd wzięła się dynia i kim był "skąpy Jack"?