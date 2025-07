Przygotowanie wody ryżowej do kwiatów jest bardzo proste. Wystarczy 100 gr ryżu zalać litrem wody . Po odstawieniu na 2-3 godziny, woda z ryżu jest już gotowa do podlewania. Oczywiście wcześniej należy wodę odcedzić. Ryż bez przeszkód możesz wykorzystać do ugotowania obiadu.

Innym sposobem na zrobienie odżywki z ryżu jest wykorzystanie wody, w której gotowaliśmy ryż. Dotyczy to przypadków, w których ryż odcedzamy. Warto wodę po ugotowaniu ryżu przelać do jakiegoś naczynia i poczekać, aż wystygnie. Następnie wystarczy wymieszać ją ze zwykłą wodą w proporcji 1:1 i już można podlewać nią kwiaty. Do przygotowania wody ryżowej do kwiatów nadaje się każdy rodzaj ryżu, choć najlepiej, by był to ryż jaśminowy lub brązowy. Woda po ugotowanym ryżu nie nadaje się jednak do podlewania kwiatów, jeśli dodaliśmy do niej soli lub innych przypraw. Wyjątkiem jest kurkuma, która nie zaszkodzi roślinom.