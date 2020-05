Czym zastąpić masło?

Coraz więcej osób rezygnuje z masła z krowiego mleka. Nie oznacza to jednak, że nie mają one smacznej alternatywy do posmarowania chleba czy do wypieków.

Smarowidła do kanapek

Najprostszym zamiennikiem masła jest awokado. Wystarczy je rozciąć, wyjąć miąższ, rozgnieść widelcem i skropić sokiem z cytryny, by nie ściemniało (ew. przyprawić solą, chili albo roztartym czosnkiem). Taką pastą można już smarować kromki pieczywa.

Hummus, czyli pasta z ugotowanej i zmiksowanej ciecierzycy przyprawiona czosnkiem, oliwą i pastą sezamową. Hummus możesz kupić w sklepie albo bez większego wysiłku przygotować w domu. Pasuje on naprawdę do wielu kombinacji na kanapce. Dodatkowo jest bezglutenowy, bezmleczny, więc sporo osób na dietach eliminujących nabiał lub gluten może go jeść bez ograniczeń.

Masła: orzechowe, migdałowe, z nerkowców, pasują zwłaszcza do kanapek z dżemem, konfiturą lub innymi słodkimi dodatkami. Osoby uczulone na orzechy mogą wybierać spośród past z różnego rodzaju pestek, np. słonecznika, dyni. Pestki trzeba moczyć przez noc, zmiksować i dodać ulubione przyprawy.

Do ciast i słonych wypieków Jeżeli nie chcesz rezygnować z ulubionych słodkich ciast lub wytrawnych wypieków zawierających masło, sięgnij po oleje roślinne o delikatnym smaku, np. olej rzepakowy, słonecznikowy, orzechowy, z pestek winogron.

Gdy chcesz użyć tłuszczu w formie stałej, dobry będzie olej kokosowy. W przepisach na słodkie ciasta nawet całą kostkę masła zastąpi piure bananowe. Co więcej, w ten sposób możesz zmniejszyć ilość cukru, bo wraz bananem dodajesz naturalne cukry.

