Desery wielkopostne

Przez czterdzieści dni Wielkiego Postu nie musimy odmawiać sobie odrobiny słodyczy.

Zdjęcie Krem bananowy /123RF/PICSEL

Krem waniliowy z bananami

Składniki dla: 4 porcji Składniki 1/2 litra mleka

laska wanilii

5 łyżek cukru

5 żółtek

3 łyżki mąki pszennej

3 łyżki mąki ziemniaczanej Składniki - dodatkowo biszkopty

2 banany

Sposób przygotowania

1. Mleko gotuj z rozkrojoną laską wanilii i połową cukru. Drugą połowę utrzyj z żółtkami, dodaj mąki i kilka łyżek gorącego mleka. Mieszaj i przelej do garnka z resztą mleka. Gotuj. Wlej do czystego naczynia, wyciągnij laskę wanilii, przykryj przezroczystą folią i włóż na kilka godzin do lodówki.



2. Tuż przed podaniem deseru nałóż do pucharków nieco kremu, ułóż wzdłuż ścianek biszkopty, zalej kremem, udekoruj bananami.