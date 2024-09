Tania surówka do obiadu

Surówka z jabłek i kalarepy to tani i prosty w wykonaniu dodatek do obiadu. Lista składników, których potrzebujesz, nie jest długa:

sól i pieprz do smaku

Jeśli nie lubisz spędzać wielu godzin w kuchni, to surówka z jabłek i kalarepy jest doskonałym rozwiązaniem. Dodatek do dania głównego wykonasz w kilku krokach:

Surówka z jabłek i kalarepy może być podawana solo, jako danie wegetariańskie lub dodatek do dania głównego. Świetnie sprawdzi się w towarzystwie dań mięsnych, kotletów jajecznych czy falafela.

Surówka z jabłek i kalarepy — co dostarczysz organizmowi?

Surówka z jabłek i kalarepy jest nie tylko smacznym daniem, ale również solidną dawką witamin i minerałów. Kalarepa zawiera bowiem potas, miedź, mangan, fosfor, magnez, wapń i żelazo. Jest także źródłem witaminy C oraz witamin B6 i B9. Jabłka dostarczą ci potasu, magnezu, siarki i wapnia oraz błonnika, tak ważnego do prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego. Jabłka zawierają też witaminę C i E oraz witaminy z grupy B.