Kalarepa to odmiana kapusty warzywnej, która występuje tylko jako roślina hodowlana. Oznacza to, że nie rośnie nigdzie w sposób naturalny, czyli "na dziko". W Polsce warzywo to popularne jest od bardzo dawna i uprawiane praktycznie w każdej części kraju.

Lubimy ją ze względu na smak. Kalarepa jest dobra nawet na surowo (oczywiście należy ją wcześniej obrać), choć niektórzy uważają, że lepsza jest kalarepa kiszona bądź gotowana. Ale jedzenie jej ma dużą wartość nie tylko dla naszych kubków smakowych, albowiem kalarepa ma w sobie mnóstwo witamin i minerałów.

Reklama

Kalarepa: właściwości, wartości odżywcze, kalorie

Kalarepa to przede wszystkim bogate źródło kwasu askorbinowego, czyli popularnej witaminy C. 100 g kalarepy zawiera praktycznie całe dzienne zapotrzebowanie naszego organizmu, może więc wspomóc nasz układ odpornościowy.

Warzywo to obfituje również w witaminy z grupy B. Te odpowiadają za prawidłowe wykorzystanie energii z pożywienia, jakie dostarczamy do organizmu, zdrowy sen, przemianę materii, produkcję czerwonych krwinek, funkcjonowanie układu nerwowego czy dobrą kondycję błon śluzowych oraz skóry. Poza tym wykazuje działanie moczopędne, polecane jest więc osobom, które mają problem z oddawaniem moczu.

Jeśli mowa o energii, to kalarepa należy do produktów niskokalorycznych. Obrana i pozbawiona części niejadalnych zawiera 45-55 kcal.

W kalarepie znajdziemy ponadto takie składniki mineralne jak:

wapń

miedź

potas

magnez

żelazo

Dodatkowo ta odmiana kapusty warzywnej ma w sobie związki uznawane za przeciwnowotworowe, takie jak indol-3-karbinol, sulforafan i izotiocyjaniany, a jej liście bogate są w witaminy A i K oraz warzywne białko.

Czytaj także: Co zrobić z kalarepy? Pomysły na zdrowe warzywo

Kalarepa a odchudzanie

Kalarepa jednoznacznie wspomaga odchudzanie, jako że jest produktem niskokalorycznym. Zjedzenie 100 g rośliny dostarcza około 27 kcal do naszego organizmu. To mniej więcej tyle, ile daje zaledwie jedna kostka mlecznej czekolady. Jednocześnie zawiera dużo wody, więc daje uczucie sytości, a jej słodkawy posmak zaspokaja ochotę sięgnięcia po coś bardziej kalorycznego.

Zdjęcie Czy obierać kalarepę? Obowiązkowo, choć mało kto wie, że jadalne są także jej liście i łodygi / 123RF/PICSEL

Kalarepa a cukrzyca i wskaźnik glikemiczny

Kalarepa charakteryzuje się średnim indeksem glikemicznym (wartość IG 70), może więc powodować wzrost glukozy we krwi. Osoby chorujące na cukrzycę powinny jeść ją w rozsądnych ilościach, choć eksperci zgodnie twierdzą, że cukrzycy nie muszą rezygnować z warzywa całkowicie.

Czytaj także: Kalarepa - sojuszniczka naszego zdrowia

Kalarepa a dieta ketogeniczna

Nieco inaczej wygląda sprawa diety ketogenicznej, której głównym założeniem jest ograniczenie spożycia węglowodanów. W diecie keto zalecane jest jedzenie zielonych warzyw, takich jak szpinak, brokuły czy jarmuż. Kalarepa nie należy do najczęściej polecanych warzyw, ale w 100 g ma około 5 g węglowodanów, więc można jeść ją w ograniczonych ilościach.

Jak jeść kalarepę?

Świeża, młoda kalarepa ma słodki, pełny smak, dzięki czemu wiele osób preferuje jeść ją na surowo. Wcześniej należy obrać ją z łupinek i umyć. W tej postaci dostarczy najwięcej witamin i minerałów.

Znajdziemy także sporo przepisów na to, jak przygotować kalarepę na ciepło. W tym przypadku lepiej sprawdzą się starsze warzywa. Kalarepę można ugotować. Przed gotowaniem można ewentualnie lekko ją podsmażyć.

Zdjęcie Kalarepę można jeść na surowo, ale niektórzy preferują ugotowaną, a nawet kiszoną / 123RF/PICSEL

W tej pierwszej wersji wystarczy pokroić obrane warzywo w kostkę, wrzucić do gotującej się, osolonej wody i gotować około 20 minut. W drugiej poleca się smażenie również pokrojonej w kostkę kalarepy na maśle przez około 2-3 minuty. Następnie całość zalać mlekiem lub dodać do wody i gotować przez 10 minut.

Czytaj także: Nie wyrzucaj liści kalarepy

Kiszona kalarepa i jej właściwości

Kalarepę można także ukisić, co stanowi świetną alternatywę dla tak popularnych kiszonych ogórków czy kapusty. O dobroczynnym wpływie kiszonek na nasze ciało wie już chyba prawie każdy. Wspomagają metabolizm, poprawiają pracę układu pokarmowego, wzmacniają odporność i mogą łagodzić niektóre alergie.

Kiszona kalarepa nie stanowi wyzwania, jeśli chodzi o przygotowanie. Wystarczy pokroić kilka sztuk w słupki, wrzucić do słoika z łyżeczką ziaren żółtej gorczycy i garścią siekanego koperku. Do tego pół litra wody i dwie łyżki soli. Po kilku dniach powinna być gotowa do jedzenia.

Zdjęcie Jeśli lubisz kiszone ogórki czy kapustę, zasmakujesz też w kalarepie przygotowanej w ten sposób / 123RF/PICSEL

Jaka część jest jadalna w kalarepie? Czy obierać kalarepę?

Wbrew pozorom sprawa nie jest tak oczywista, jak może się wydawać. Generalnie za jadalną część kalarepy uznaje się bulwę, nazywaną także jabłkiem, obraną dokładnie z otaczającej ją twardej i grubej "skóry" (należy ją zdjąć przed jedzeniem). To właśnie bulwa stanowi najsmaczniejszą i najbardziej pożywną część warzywa.

Jednak jadalne są także łodyga oraz liście kalarepy. O ile jednak bulwę można spokojnie i ze smakiem jeść na surowo, o tyle łodygi i liście lepiej przegotować.

Czytaj także: Wyrzuć te produkty z diety. Zapychają trzustkę, uniemożliwiając jej pracę

Kalarepa: Przeciwwskazania. Ile można jej zjeść?

Kalarepa jest bardzo zdrowa, ale nie wszyscy mogą jeść ją bez ograniczeń. Oprócz wspomnianych diabetyków uważać powinny także osoby cierpiące na niedoczynność tarczycy. Warzywo zawiera bowiem goitrogeny. Te mogą mieć działanie wolotwórcze i wpływać negatywnie na pracę gruczołu. Jednak w tym przypadku sporadyczne zjedzenie nawet surowej kalarepy (choć takim osobom zalecana jest gotowana) nie powinno zaszkodzić.

Inaczej sprawa ma się z cierpiącymi z powodu kamieni nerkowych czy dny moczanowej. W okresie zaostrzenia choroby nie powinno się jeść kalarepy ze względu na kwas szczawiowy.

Ostrożnie do kalarepy powinni podchodzić także ci, którzy borykają się z problemami jelitowymi - wzdęciami i zaparciami. Należy pamiętać, że kalarepa to odmiana kapusty, której surowa postać jest raczej odradzana. Bezpieczniej jest spróbować ugotować lub ukisić warzywo przed zjedzeniem.

Czytaj także: Jak pić kwas chlebowy? Trzustka i tarczyca będą ci wdzięczne