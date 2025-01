Wyłożenie naczynia ręcznikiem papierowym - to pewna i prosta metoda. Wystarczy wyłożyć naczynie, w którym przechowujemy placki ziemniaczane, miękkim ręcznikiem papierowym. Tłuszcz wydobywający się z placków zostanie szybko wchłonięty. Dodatkowo przed włożeniem placka do osobnego naczynia, można go delikatnie przetrzeć papierem.