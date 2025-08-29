Jakie rodzaje dyń pojawiły się już w sklepach?

Jesienią na straganach można znaleźć wiele rodzajów dyń. Najczęściej dzielimy je na dynie jadalne i ozdobne. Warto wiedzieć, że te drugie, jak wszystkie dynie, można wykorzystać w kuchni. Pytanie jednak, czy warto? Smak dyń ozdobnych jest gorzki i próżno szukać w nim typowo słodkiej nuty dyń hokkaido. Zatem dynie o fantazyjnych kształtach pozostawmy na balkonie, gdzie będą wzbogacać nasze jesienne kompozycje z wrzosów i chryzantem.

Pyszna zupa krem z dyni, kopytka, placki i ciasta - przepisów z wykorzystaniem tego warzywa jest wiele. Jaka dynia jest najsmaczniejsza? Wśród najpopularniejszych w Polsce są wymieniane:

dynia hakkaido - ma intensywny pomarańczowy kolor. Ma cienką skórkę i nie trzeba jej po ugotowaniu obierać. W smaku jest słodka i lekko orzechowa. W rzeczywistości to japońska odmiana dyni olbrzymiej;

dynia piżmowa - jest blada i ma kształt gruszki. W smaku słodsza od hokkaido. Doskonale nadaje się na zupę, placki, marynaty czy desery;

dynia makaronowa - ma żółto-zieloną skórkę z charakterystycznymi paskami. Jej miąższ nie jest tak zwarty, jak dyni piżmowej. Po rozdzieleniu tworzy wąskie nitki, które doskonale nadają się do warzywnego spaghetti. W smaku jest neutralna, przypomina melona;

dynia prowansalska - jest jedną z odmian dyń zielonych. Choć jej kolor odbiega od typowej dla tego warzywa pomarańczy - smakiem z pewnością się nie rozczarujesz. Jest słodka i przypomina marchewkę.

O rodzajach dyń można pisać wiele. Wymienione odmiany jednak zdecydowanie warto poszukiwać na straganach jesienią i wykorzystać w swoich kulinarnych eksperymentach.

Są sposoby na to, aby wybrać smaczną dynię Canva Pro INTERIA.PL

Na co zwrócić uwagę przy wyborze dyni?

Sam wybór rodzaju dyni nie gwarantuje jednak jeszcze doskonałego smaku. Najlepiej smakują dojrzałe, świeże i dorodne okazy. Im większa waga dyni, tym jej miąższ będzie bardziej zbity, soczysty i po prostu smaczniejszy. Najlepiej zbierać z pola dynie, których łodygi i liście już przeschły. Małe dynie często zbierane są wcześniej i pozostawiane na słońcu, aby ich skórka przybrała intensywny kolor. W środku jednak większą część zajmują nasiona, a cennego miąższu jest niewiele.

Jeśli swoje ciasto, kopytka czy zupę masz zamiar zrobić za jakiś czas - koniecznie wybieraj dynie z nieuszkodzonym ogonkiem i skórką. Tylko takie zachowają świeżość przez dłuższy czas.

Wybierając dynie, zwróć uwagę na jej ogonek Canva Pro INTERIA.PL

Jak sprawdzić, czy dynia jest świeża?

Świeżo zebrana z pola dynia może być przechowywana dobrych kilka miesięcy. Należy zapewnić jej jednak odpowiednie warunki i przede wszystkim chronić przed obiciem i uszkodzeniem skórki. Niestety na stragan trafiają różne okazy. Znajdą się także takie, które wyglądają jak z elementarza, ale po rozkrojeniu okazuje się, że są zgniłe i nie nadają się do spożycia.

Jak rozpoznać świeże dynie? Oto 3 wskazówki, które ci w tym pomogą.

Postukaj dynię - wybrany okaz lekko postukaj. Jeśli dynia wyda głuchy dźwięk, oznacza to, że jest dojrzała, a jej miąższ zwarty.

Dotknij skórki - przed kupnem warto dobrze obejrzeć skórkę dyni w poszukiwaniu plam. Nie bój się jej dotknąć. Świeża i zdrowa dynia ma twardą skórkę, która pod wpływem nacisku nie ustępuje. Jeśli znajdziesz miękkie fragmenty, prawdopodobnie jej miąższ już zaczyna gnić.

Powąchaj ogonek dyni - w ogonku dyni najmocniej zbiera się jej zapach. Nie bój się zatem powąchać dyni przed jej zakupem. Jej zapach powinien być świeży i słodki. Wszelkie nuty zgnilizny czy stęchlizny świadczą o procesach gnilnych.

Wybierając świeżą dynię, nie musisz się śpieszyć z jej przetworzeniem. Pamiętaj, aby w domu przechowywać ją w zacienionym i chłodnym miejscu o temperaturze ok. 10-15 st. Celsjusza. Możesz owinąć ją w ręcznik czy przechowywać w wiklinowym koszu wyłożonym ścierką kuchenną. Dzięki temu ochronisz skórkę przed uszkodzeniem.

Jak przechowywać dynię na zimę?

Bogactwo składników odżywczych dyni sprawia, że warto zrobić jej zapas jesienią. Zimą, kiedy mamy ograniczony dostęp do świeżych i smacznych warzyw - będzie jak znalazł. Świeżą pokrojoną dynie możesz przechowywać w lodówce zaledwie przez 3-4 dni. Jak przechowywać dynię, aby cieszyć się jej smakiem także zimą?

Zamroź - najlepiej w formie puree, które wykorzystasz później do zup, sosów czy ciasta.

Zamarynuj - dynia doskonale nadaje się do marynowania. W ten prosty sposób zyskujesz pyszną przekąskę, którą możesz jeść prosto ze słoika.

Dynia jest prawdziwym bogactwem beta-karotenu, witaminy A, C, E i z grupy B. Znajdziesz w niej także potas, magnez i cynk. Wykorzystaj zatem sezon na dynię i zrób porządny zapas tego warzywa na zimę.

"Ewa gotuje": Zupa dyniowa z kurkami Polsat