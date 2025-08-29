Czym charakteryzuje się boczniak królewski?

Jego wygląd przypomina nieco borowika, a smakiem potrafi dorównać najszlachetniejszym grzybom leśnym. Boczniak królewski, oficjalnie znany jako boczniak mikołajkowy, to prawdziwy arystokrata w swoim królestwie. Charakteryzuje się okazałym, mięsistym i białym trzonem, który stanowi jego najcenniejszą część, oraz niewielkim, brązowym kapeluszem. W przeciwieństwie do popularnego kuzyna, boczniaka ostrygowatego, gdzie to kapelusz gra główną rolę, tutaj cała uwaga skupia się na solidnej, jędrnej nodze, która w całości jest jadalna. Ta unikalna budowa sprawia, że jest kulinarnym ewenementem, a jego historia, choć silnie związana z tradycyjną kuchnią azjatycką, dopiero od niedawna podbija serca i podniebienia Europejczyków.

Gdzie znajdziemy króla boczniaków?

Naturalnym domem boczniaka królewskiego są tereny o cieplejszym klimacie. Występuje w regionach śródziemnomorskich Europy, Afryce Północnej oraz w wielu częściach Azji, gdzie rośnie jako pasożyt na korzeniach roślin z rodziny selerowatych, zwłaszcza mikołajka polnego. Stąd właśnie wzięła się jego polska nazwa gatunkowa - mikołajkowy. W Polsce w warunkach naturalnych jest niezwykle rzadki i objęty ścisłą ochroną gatunkową, dlatego jego pozyskiwanie z lasu jest nielegalne. Na szczęście, ze względu na walory smakowe, boczniak ten jest powszechnie uprawiany na całym świecie, również w naszym kraju, co sprawia, że możemy cieszyć się jego smakiem przez cały rok.

Ten grzyb to prawdziwy król w kuchni

To właśnie w kuchni boczniak królewski w pełni ukazuje swoją wyjątkowość. Jego zwarta, mięsista tekstura oraz głęboki smak umami sprawiają, że jest idealnym zamiennikiem mięsa. Po usmażeniu lub zgrillowaniu nie staje się wodnisty, lecz zachowuje przyjemną, sprężystą strukturę. Możliwości jego wykorzystania są niemal nieograniczone.

Dlaczego boczniak królewski jest tak wyjątkowy? 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Dlaczego zaliczamy go do superfoods?

Lista prozdrowotnych właściwości boczniaka królewskiego jest imponująca, co każe zadać pytanie: czy mamy do czynienia z nowym superfood? Jest on niskokaloryczny, a jednocześnie stanowi doskonałe źródło białka zawierającego wszystkie niezbędne aminokwasy. Grzyb ten jest bogaty w witaminy, zwłaszcza z grupy B (B3, B5), oraz składniki mineralne takie jak potas i selen. Badania naukowe potwierdzają jego liczne właściwości lecznicze. Dzięki zawartości beta-glukanów, boczniaki stymulują układ odpornościowy. Regularne ich spożywanie może przyczyniać się do obniżenia poziomu "złego" cholesterolu LDL, a także regulować poziom glukozy we krwi. Ponadto boczniaki zawierają antyoksydanty, które chronią komórki przed uszkodzeniami, oraz wykazują działanie przeciwzapalne i przeciwwirusowe

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 143: Muniek Staszczyk i Igor Kamyk INTERIA.PL