Wrzesień to czas na duchowy remanent

Tegoroczny wrzesień nie będzie czasem stagnacji. Najważniejsze tranzyty planetarne zmuszą niektórych do głębokiej autorefleksji i porzucenia tego, co już nie służy.

Saturn w Rybach

Ten najważniejszy tranzyt miesiąca oznacza, że trzeba będzie wziąć pełną odpowiedzialność za swoje życie duchowe, marzenia i… iluzje. Saturn w znaku Ryb każe skonfrontować się z rzeczywistością, porzucić rolę ofiary i zacząć budować solidne fundamenty tam, gdzie do tej pory panował chaos.

Wrzesień przyniesie duchowe przebudzenie. Kto poczuje to najmocniej? 123RF/PICSEL

Słońce i Merkury kontra Neptun

W drugiej połowie miesiąca czeka nas seria opozycji do Neptuna, władcy Ryb. Przyniesie to kosmiczną mgłę, poczucie zagubienia i kryzys tożsamości. To jednak pozorny chaos - jego celem jest rozpuszczenie naszego ego i fałszywych wyobrażeń o sobie, by odkryć, kim jest się naprawdę.

Mars i Pluton

Pod koniec miesiąca Mars wkracza do znaku Skorpiona i tworzy napięciowy aspekt z Plutonem. To zapowiedź potężnej, choć potencjalnie burzliwej energii, która ma moc burzenia starych struktur.

A kogo czeka duchowe przebudzenie?

Ryby będą musiały skonfrontować się same ze sobą

Wejście Saturna do znaku Ryb to początek wieloletniego procesu głębokiej restrukturyzacji. Duchowe przebudzenie przyjdzie przez wzięcie pełnej odpowiedzialności za decyzje i porzucenie wszelkich tendencji do uciekania od problemów. Saturn zmusi osoby spod tego znaku do spojrzenia prawdzie w oczy, ale da też narzędzia, by zbudować życie na solidnych, realnych fundamentach.

Panny czeka spokój

Dla osób spod znaku Panny wrzesień będzie lekcją odpuszczania. Seria opozycji na ich osi zodiakalnej (Panna-Ryby) zmusi do totalnej rewizji podejścia do pracy, zdrowia i codzienności. Przebudzenie nadejdzie, gdy zrozumieją, że nie wszystko da się zaplanować i kontrolować. Wenus w tym znaku w drugiej połowie miesiąca pomoże odnaleźć radość i miłość do samej siebie, a duchowy wzrost przyjdzie przez znalezienie złotego środka między logiką a intuicją.

Przed Skorpionami ogromna transformacja

Osoby spod tego znaku powinny przygotować się na intensywność w najczystszej postaci. Gdy Mars wkroczy do znaku Strzelca (22.09) i niemal natychmiast zderzy się z transformującym Plutonem, odczuwalny będzie potężny przypływ mocy. Konfrontacja z własnym cieniem, ukrytymi pragnieniami i relacjami opartymi na władzy przyniesie wolność i nową, niezachwianą autentyczność.

Strzelec i Bliźnięta zweryfikują swoje przekonania

Strzelec i Bliźnięta staną na rozdrożu, które zmusi ich do głębokiej weryfikacji życiowych prawd. Jeśli jesteś spod znaku Strzelca, będziesz kwestionować swoją filozofię i dotychczasowe cele. Natomiast, jeśli twój znak to Bliźnięta, zmienisz sposób myślenia i komunikacji. W obu przypadkach będzie to czas przewartościowania, który otworzy na nowe, dojrzalsze perspektywy.

Pamiętaj, że wrzesień to początek dłuższej podróży w głąb siebie. Odwaga, by stawić czoła prawdzie i świadomie uczestniczyć w przemianach, przyniesie owoce w postaci głębszego zrozumienia siebie i szczęśliwszego życia.

