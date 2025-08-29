Najwyższy taras widokowy w EU znajduje się w Warszawie

Taras widokowy Highline Warsaw mieści się na 53. piętrze najwyższego budynku w Polsce i całej Unii Europejskiej, mierzącego 310 metrów wieżowca Varso Tower. Budynek zlokalizowany jest w centrum Warszawy i od poziomu do najwyższego tarasu mierzy 230 metrów, natomiast wraz z iglicą aż 310 metrów.

Na najwyższy, publicznie dostępny punkt w Unii Europejskiej turystów zawiezie szybka, szklana winda, która na 46. piętro dociera w mniej niż 30 sekund. Na tej kondygnacji można skorzystać z multimedialnych instalacji i interaktywnej wystawy. Z kolei na 49. piętrze znajduje się najwyżej położony koktajl bar w EU i bezpośredni dostęp do tarasu widokowego z prawdziwym ogrodem.

Największa atrakcją Varso Tower jest rzecz jasna Highline Warsaw, czyli najwyższy taras widokowy w Unii Europejskiej. Z panoramicznego tarasu 360 st. można podziwiać panoramę Warszawy. Wejście do Highline Warsaw znajduje się od strony ulicy Chmielnej 69 - tuż obok głównego lobby Varso Tower i wyjścia z Dworca Centralnego. Taras widokowy będzie otwarty przez cały rok w godzinach 10:00-22:00.

Otwarcie Highline Warsaw już we wrześniu. Ile kosztują bilety?

Entuzjaści podniebnych widoków będą mogli skorzystać z tarasu już na początku września br. "Już za kilka dni ruszamy ze sprzedażą biletów! Jeśli chcesz być w gronie pierwszych osób, które poznają dokładną datę i godzinę startu sprzedaży - zapisz się do naszego newslettera" - poinformował operator tarasu w mediach społecznościowych.

Na stronie Highline Warsaw zamieszczono również informację o cenach biletów upoważniających do wejścia na taras. Bilet standardowy sprzedawany na miejscu kosztuje od 70 zł, natomiast wejściówki dostępne online od 45 zł.

