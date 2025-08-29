Naleśniki po litewsku - co to takiego?

Naleśniki po litewsku to sycące danie, które łączy w sobie delikatne ciasto naleśnikowe z aromatycznym, gorącym farszem. Choć nazwa sugeruje litewskie korzenie, ich popularność sięga całego regionu Europy Wschodniej, zwłaszcza Litwy i Białorusi. Tradycja ta powstała z potrzeby przygotowania pożywnego posiłku, który można łatwo podać całej rodzinie.

Co wyróżnia naleśniki po litewsku? To przede wszystkim idealna równowaga między mięsem, kapustą i grzybami, dzięki której naleśniki są soczyste, aromatyczne i bogate w smaki. Placki są cienkie, elastyczne i pozwalają na ciasne zwinięcie farszu - dzięki temu naleśniki zachowują formę, a po podsmażeniu zyskują delikatnie chrupiącą skórkę.

Składniki i przygotowanie farszu

Klasyczny farsz do naleśników po litewsku łączy mięso mielone, kiszoną kapustę i aromatyczne grzyby.

Składniki na farsz:

0,5 kg mięsa mielonego (wieprzowo-wołowe)

300 g kapusty kiszonej

50 g suszonych grzybów

1 cebula

2 ząbki czosnku

3 liście laurowe, 3 kulki ziela angielskiego

sól, pieprz, szczypta majeranku

2 łyżki masła klarowanego

100 ml wody

Grzyby zalej gorącą wodą i odstaw do namoczenia na 20 minut, a następnie drobno pokrój. Posiekaj kiszoną kapustę. Na łyżce masła podsmaż mięso mielone, kilka minut. Odłóż do miski. Na patelni rozgrzej masło klarowane, podsmaż cebulę i czosnek, dodaj kapustę, grzyby, przyprawy i liście laurowe z zielem angielskim. Wlej wodę i duś pod przykryciem na małym ogniu około 20 minut. Dodaj mięso, a następnie jeszcze 5-10 minut podduś całość, aż smaki się połączą. Usuń liście laurowe i ziele przed zawijaniem.

Ciasto naleśnikowe - sekret elastyczności

Składniki na placki:

4 jajka

2 szklanki mąki pszennej

0,5 l mleka

2 łyżki oleju

szczypta soli

Zmiksuj wszystkie składniki na gładkie ciasto. Smaż cienkie naleśniki na maśle klarowanym lub oleju - powinny się lekko zarumienić z obu stron, ale zachować elastyczność.

Zawijanie i podsmażanie

Na każdym naleśniku układaj porcję farszu. Zawijaj w rulon lub kopertę, dokładnie sklepując brzegi, aby farsz nie wypłynął podczas smażenia. Możesz podać naleśniki od razu lub podsmażyć je krótko na patelni, żeby zyskały lekko chrupiącą skórkę. Idealnie smakują z kwaśną śmietaną.

Dlaczego warto spróbować naleśników po litewsku?

To danie nie tylko syci, ale też łączy w sobie różnorodne smaki i tekstury. Mięso daje smak umami, kiszona kapusta dodaje kwaskowatości, a grzyby wprowadzają aromat jesiennego lasu. Dzięki temu nawet proste składniki stają się pełnowartościowym, domowym obiadem. Naleśniki po litewsku świetnie sprawdzają się na rodzinny obiad, kolację z przyjaciółmi, czy jako danie do lunchboxa. Można je przygotować wcześniej i odgrzać, zachowując smak i konsystencję.

Praktyczne wskazówki

Jeśli lubisz bardziej aromatyczny farsz, dodaj trochę wędzonej papryki lub sosu sojowego. Grzyby leśne można zastąpić świeżymi pieczarkami lub boczniakami. Wtedy ich nie namaczamy, wystarczy pokroić i podsmażyć. Placki najlepiej smażyć cienko - grubsze naleśniki trudniej się zawija i są mniej elastyczne.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 143: Muniek Staszczyk i Igor Kamyk INTERIA.PL