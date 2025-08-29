Naleśniki po litewsku - najlepszy sposób na sycący i pyszny obiad

Magda Kania

Domowy obiad w nowym wydaniu! Naleśniki po litewsku to pełne smaku rulony, w których mięso spotyka kiszoną kapustę i aromatyczne grzyby. Delikatne placki, soczysty farsz i lekko chrupiąca skórka - tego dania trzeba spróbować, by zakochać się w nim od pierwszego kęsa.

W jaki sposób przygotować naleśniki po litewsku?
W jaki sposób przygotować naleśniki po litewsku?123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Naleśniki po litewsku - co to takiego?
  2. Składniki i przygotowanie farszu
  3. Ciasto naleśnikowe - sekret elastyczności
  4. Zawijanie i podsmażanie
  5. Dlaczego warto spróbować naleśników po litewsku?
  6. Praktyczne wskazówki

Naleśniki po litewsku - co to takiego?

Naleśniki po litewsku to sycące danie, które łączy w sobie delikatne ciasto naleśnikowe z aromatycznym, gorącym farszem. Choć nazwa sugeruje litewskie korzenie, ich popularność sięga całego regionu Europy Wschodniej, zwłaszcza Litwy i Białorusi. Tradycja ta powstała z potrzeby przygotowania pożywnego posiłku, który można łatwo podać całej rodzinie.

Co wyróżnia naleśniki po litewsku? To przede wszystkim idealna równowaga między mięsem, kapustą i grzybami, dzięki której naleśniki są soczyste, aromatyczne i bogate w smaki. Placki są cienkie, elastyczne i pozwalają na ciasne zwinięcie farszu - dzięki temu naleśniki zachowują formę, a po podsmażeniu zyskują delikatnie chrupiącą skórkę.

Składniki i przygotowanie farszu

Klasyczny farsz do naleśników po litewsku łączy mięso mielone, kiszoną kapustę i aromatyczne grzyby.

Składniki na farsz:

  • 0,5 kg mięsa mielonego (wieprzowo-wołowe)
  • 300 g kapusty kiszonej
  • 50 g suszonych grzybów
  • 1 cebula
  • 2 ząbki czosnku
  • 3 liście laurowe, 3 kulki ziela angielskiego
  • sól, pieprz, szczypta majeranku
  • 2 łyżki masła klarowanego
  • 100 ml wody
  1. Grzyby zalej gorącą wodą i odstaw do namoczenia na 20 minut, a następnie drobno pokrój.
  2. Posiekaj kiszoną kapustę.
  3. Na łyżce masła podsmaż mięso mielone, kilka minut. Odłóż do miski.
  4. Na patelni rozgrzej masło klarowane, podsmaż cebulę i czosnek, dodaj kapustę, grzyby, przyprawy i liście laurowe z zielem angielskim.
  5. Wlej wodę i duś pod przykryciem na małym ogniu około 20 minut.
  6. Dodaj mięso, a następnie jeszcze 5-10 minut podduś całość, aż smaki się połączą.
  7. Usuń liście laurowe i ziele przed zawijaniem.

    Ciasto naleśnikowe - sekret elastyczności

    Składniki na placki:

    • 4 jajka
    • 2 szklanki mąki pszennej
    • 0,5 l mleka
    • 2 łyżki oleju
    • szczypta soli
    1. Zmiksuj wszystkie składniki na gładkie ciasto.
    2. Smaż cienkie naleśniki na maśle klarowanym lub oleju - powinny się lekko zarumienić z obu stron, ale zachować elastyczność.

    Zawijanie i podsmażanie

    Na każdym naleśniku układaj porcję farszu. Zawijaj w rulon lub kopertę, dokładnie sklepując brzegi, aby farsz nie wypłynął podczas smażenia. Możesz podać naleśniki od razu lub podsmażyć je krótko na patelni, żeby zyskały lekko chrupiącą skórkę. Idealnie smakują z kwaśną śmietaną.

    Dlaczego warto spróbować naleśników po litewsku?

    To danie nie tylko syci, ale też łączy w sobie różnorodne smaki i tekstury. Mięso daje smak umami, kiszona kapusta dodaje kwaskowatości, a grzyby wprowadzają aromat jesiennego lasu. Dzięki temu nawet proste składniki stają się pełnowartościowym, domowym obiadem. Naleśniki po litewsku świetnie sprawdzają się na rodzinny obiad, kolację z przyjaciółmi, czy jako danie do lunchboxa. Można je przygotować wcześniej i odgrzać, zachowując smak i konsystencję.

    Praktyczne wskazówki

    1. Jeśli lubisz bardziej aromatyczny farsz, dodaj trochę wędzonej papryki lub sosu sojowego.
    2. Grzyby leśne można zastąpić świeżymi pieczarkami lub boczniakami. Wtedy ich nie namaczamy, wystarczy pokroić i podsmażyć.
    3. Placki najlepiej smażyć cienko - grubsze naleśniki trudniej się zawija i są mniej elastyczne.

