Sezon na boczniaki

Większość grzybów zbieramy latem i wczesną jesienią, lecz boczniaki można znaleźć w lasach od września do stycznia. Rosną one na pniach obumarłych drzew, ponieważ należą do gatunków pasożytniczych. Mogą występować w lasach, parkach, a także w domowej hodowli.

Boczniaki są łatwo dostępne, kupimy je w warzywniakach i marketach spożywczych. Jednak najlepiej wybierać grzyby niezapakowane w folię z krajowych hodowli. Te grzyby nadają się do każdego rodzaju obróbki termicznej, więc można je gotować, smażyć lub dusić.

Boczniaki: Wartości odżywcze

Boczniaki zawierają wiele cennych wartości odżywczych, dlatego warto je dodać do codziennej diety. Polecane są szczególnie weganom i wegetarianom, ponieważ mają dużo łatwo przyswajalnego białka. Znajdziemy w nich także aminokwasy, witaminy z grupy B oraz kwas foliowy.

Boczniaki zawierają również ergotioneinę, będącą silnym przeciwutleniaczem. Z tego powodu przyczyniają się do spowolnienia procesów starzenia oraz przyśpieszania regeneracji komórek. Dodatkowo, obniżają poziom cholesterolu i cukru we krwi.

