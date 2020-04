Drobny kulinarny grzeszek? Wręcz przeciwnie, domowa chałwa jest zdrowym smakołykiem - w jej minimalistycznym składzie próżno szukać konserwantów i sztucznych dodatków wzmacniających smak. A jeśli już o smaku mowa - wyrób domowy nie ustępuje tym kupowanym!

Zdjęcie Gotową chałwę kroimy ostrym nożem, może się kruszyć - to normalne /123RF/PICSEL

Składniki 1 szklanka ziaren słonecznika (łuskanych)

1 szklanka orzechów (mieszanych)

3 łyżki płynnego miodu

1 łyżka kakao

1 łyżka ekstraktu waniliowego - opcjonalnie

1. Słonecznik prażymy na suchej patelni pilnując, by się nie przypalił (chałwa powstała z przypalonego słonecznika będzie gorzka i niesmaczna). Uprażony odkładamy. Podobnie postępujemy z orzechami - ostrożnie prażymy i odkładamy.



2. Uprażony słonecznik i orzechy przekładamy do wysokiego naczynia i blendujemy na proszek. Po dłuższym blendowaniu powinien zrobić się nieco klejący. Dodajemy trzy łyżki miodu, łyżkę kakao, ewentualnie garść niezblendowanych orzechów lub nasion (jeśli chcemy takiej "wkładki" w chałwie) i starannie mieszamy całość.



3. Formę wykładamy papierem do pieczenia, przekładamy do niej masę, mocno dociskamy. Wyrównujemy ostrożnie wierzch. Chałwę chłodzimy w lodówce minimum dwie godziny.