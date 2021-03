Te gotowe ze sklepu nie zawsze odpowiadają nam pod względem składu. Domowe paluszki rybne to idealne rozwiązanie problemu. Do tego dania najlepiej do tego pasują frytki, ale żeby ograniczyć ilość tłuszczu, możesz podpiec w piekarniku ósemki ugotowanych ziemniaków.

Zdjęcie Domowe paluszki rybne to pomysł na danie dla całej rodziny /123RF/PICSEL

Składniki 1 kg dorsza (filety)

6 korniszonów

1 cebula

1 mały słoik majonezu

kilka gałązek natki pietruszki

sok z 1 cytryny

2 jajka

2 łyżki mąki

10 dag bułki tartej

sól, pieprz cayenne, tymianek

olej do smażenia

cząstki cytryny

Korniszony i cebulę posiekać. Opłukać natkę pietruszki, osączyć, posiekać. Wszystko wymieszać z sokiem z cytryny, majonezem, solą i pieprzem.



Rybę umyć, osuszyć i pokroić wszerz w paski o szerokości 1 cm. Wymieszać mąkę, sól i pieprz. Jajko rozmącić. Tymianek wymieszać z bułką tartą. Rybę zanurzać kolejno w mące, jajku i bułce tartej z tymiankiem.



Rozgrzać olej w rondlu. Smażyć paski dorsza ok. 3 minut, osączyć z nadmiaru tłuszczu na papierowych ręcznikach. Podawać z sosem i cząstkami cytryny.

***

