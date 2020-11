Domowy chleb z garnka

Miękki w środku, otoczony chrupiącą skórką - najlepszy zaraz po wyjęciu z pieca. Taki jest domowy pszenny chleb pieczony dość nietypowo, bo w żeliwnym naczyniu.

Zdjęcie Smaczniejszy niż gotowe wyroby z piekarni /123RF/PICSEL

Składniki 400 g mąki pszennej

1 pełna łyżeczka soli

1 pełna łyżeczka cukru

10 g świeżych drożdży

300 ml wody

Wszystkie składniki umieszczamy w misce, starannie mieszamy, aż dobrze się połączą. W efekcie otrzymamy bardzo klejące ciasto - tak ma być. Całość zakrywamy ściereczką lub folią spożywczą i pozostawiamy w ciepłym miejscu na 4-5 godzin.

Reklama

Gdy czas minie, wykładamy ciasto na stolnicę obficie posypaną mąką i wyrabiamy je ręcznie. Długo, cierpliwie. Ciasto ma stać się sprężyste, odchodzić od ręki, w razie potrzeby podsypujemy je mąką.

Nadajemy ciastu kształt bochenka chleba (staramy się, by zlepienie ciasta znajdowało się na spodzie). Czystą ściereczkę rozkładamy na blacie, posypujemy ją mąką, układamy na niej chleb i zasypujemy go dodatkowo niedużą ilością mąki i zakrywamy od góry ściereczką. Całość pozostawiamy w cieple - ma tak odstać godzinę.

W piekarniku umieszczamy żeliwny garnek i nagrzewamy piec do (220 -240 stopni) w opcji góra-dół. Ostrożnie, przy pomocy rękawic/ściereczki wyciągamy garnek, przekładamy tam chleb. Do nagrzanego wnętrza pieca wkładamy garnek z zawartością, zakrywamy pokrywką. Zapiekamy 30 minut. Po tym czasie zdejmujemy pokrywkę i pieczemy jeszcze ok. 15 minut.