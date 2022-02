Na kanapkę, na naleśniki, na tost, albo po prostu, wyjadana prosto ze słoiczka - nie ma chyba osoby, która nie znałaby smaku Nutelli. Choć lubimy orzechowo-czekoladową słodycz, warto pamiętać o tym, że każda łyżeczka popularnego kremu to pokaźna dawka cukru, dostarczana do organizmu. Z tym zaś nie można przesadzać - eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia zalecają, by stanowił on nie więcej niż 10 proc. energii dostarczanej dziennie do organizmu. Taka wartość w przypadku osoby dorosłej odpowiada mniej więcej 10-12 łyżeczkom białego cukru. Choć z pozoru wydaje się to całkiem sporą porcją, warto pamiętać, że cukier to nie tylko ciastka, batoniki i białe kryształki w herbacie. To też konfitury, jogurty, napoje, sosy i wiele innych, czasem zaskakujących produktów.

Domowy krem à la Nutella - prosty przepis

Zjeść słodycz i nie zjeść cukru - dzięki kulinarnym trikom to możliwe. Rosnąca świadomość na temat zdrowego żywienia sprawia, że kucharze, dietetycy i blogerzy kulinarni, wymyślają coraz to nowe przepisy, na zdrowsze odpowiedniki popularnych przysmaków. Jednym z nich jest czekoladowo-orzechowy krem.

Podstawą jego przygotowania mogą być daktyle, orzechy, banany, kasza jaglana, kakao, a nawet awokado. Przepisów jest wiele, a każdy z nich ma nieco inne proporcje i składniki, a przede wszystkim walory smakowe.

Pod poniższym linkiem znajdziecie nasz ulubiony: przepis na domowy krem à la Nutella, na bazie daktyli, bananów i kakao. Czekoladowo-orzechowe smarowidło sprawdzi się jako dodatek do pieczywa, naleśników i racuchów. Palce lizać!

