Ricotta to wyborny, miękki ser, który pochodzi z Włoch. Bez niego trudno sobie wyobrazić włoską kuchnię i mnóstwo przysmaków z wielu kuchni świata - idealnie nadaje się do przyrządzania ciast, deserów czy farszów i kluseczek. W sklepie może kosztować fortunę, a ricottę możecie przygotować samodzielnie w domu! Zobaczcie, jak zrobić domową wersję - to dziecinnie proste!

Zdjęcie Ricotta pasuje na kanapkę, do ciast i farszów /123RF/PICSEL

Składniki 2 litry mleka 3,2% (świeżego)

sok z cytryny

szczypta soli

Cały proces nie jest wcale skomplikowany. Zobacz go krok po kroku:



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak zrobić domową ricottę? Interia Kulinaria

