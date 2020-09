Oryginalny pomysł na mięsne klopsiki. Sos z dodatkiem jajek sprawi, że danie będzie wyjątkowo sycące i smaczne.

Zdjęcie Drobiowe kule w sosie z jajkami /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 70 min Składniki dla: 4 porcji Składniki - kule: 60 dag mielonego mięsa drobiowego (albo jeśli wolisz - zmielonej chudej wołowiny)

1 cebula

2 ząbki czosnku

po 1/2 łyżki mielonych: słodkiej papryki, kuminu i pieprzu

1/3 łyżki mielonego imbiru

sól Składniki - sos: 4 mięsiste dojrzałe pomidory (sparzone i obrane ze skórki)

4 jajka

1/2 szkl. czarnych oliwek bez pestek

1 łyżka koncentratu pomidorowego

1 ząbek czosnku

1 łyżka oliwy

sól

pieprz

1/2 pęczka natki pietruszki

Sposób przygotowania:

1. Kule: cebulę i czosnek obierz, drobniutko posiekaj. Dodaj do mięsa. Wsyp wszystkie przyprawy (sól do smaku). Wlej 2 łyżki zimnej wody, wymieszaj. Dokładnie wyrób masę ręką (ok. 5 minut).

2. Z masy uformuj małe klopsiki. Ułóż je na talerzu i schowaj do lodówki. Zrób sos: na patelni rozgrzej oliwę. Pomidory pokrój w drobną kostkę, przełóż na patelnię. Dodaj koncentrat.

3. Czosnek obierz, przeciśnij przez praskę, dodaj do pomidorów. Przypraw solą i pieprzem. Duś 3 minuty, mieszając. Włóż klopsiki, duś ok. 10 minut, przewróć je na drugą stronę i duś jeszcze 10 minut.

4. Natkę posiekaj. Oliwki dołóż do sosu. Łyżką rób między klopsikami dołki i wbij w nie po jajku. Naczynie przykryj pokrywką i duś 4 minuty, aż białka jajek się zetną, a żółtka pozostaną płynne. Posyp posiekaną natką.