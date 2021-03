Drożdżowe bez mleka, masła i jajek

Nie trzeba być wybitnym cukiernikiem, żeby przygotować smaczne ciasto na bazie drożdży. Z tym prostym wypiekiem poradzi sobie nawet amator. Lista składników jest krótka, a efekt zadziwia!

Reklama

Zdjęcie Każdy poradzi sobie z przygotowaniem tego deseru /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 1,5 godziny Składniki 2 szklanki mąki pszennej

5 łyżek cukru

3 łyżki oleju

3/4 szklanki wody

25 g świeżych drożdży

sól

Przygotowanie:



Drożdże pokrusz do miski, a następnie wsyp cukier. Mieszaj składniki do czasu, kiedy utworzą spójną masę. Dodaj część wody i odczekaj 10 minut, zanim sięgniesz po kolejne składniki.



Do aktywowanych w ten sposób drożdży dodaj mąkę, wodę i olej. Przyda się również szczypta soli do smaku. Mikserem lub szpatułką połącz wszystko dokładnie, a następnie wyrób ciasto dłońmi.



Odstaw na godzinę, a następnie przełóż do natłuszczonej lub wyłożonej papierem formy. Piecz przez 30-35 minut w temperaturze 190-200 stopni. Do masy możesz wcześniej dodać np. bakalie lub pokruszoną czekoladę. Świetnie smakuje z polewą.



Nie czekaj do ostatniej chwili, pobierz za darmo program PIT 2020 lub rozlicz się online już teraz!



***

Zobacz także: