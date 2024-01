Jak szybko obrać jajka? To pytanie niejednokrotnie trzepocze w głowie, szczególnie jeśli mamy przed sobą 20 - 30 jaj do obłupienia (a to się zdarza przy okazji rodzinnych imprez czy Wielkanocy). Na kanale “Kocham Gotować" — Piotr Ogiński — podzielił się swoją odpowiedzią na to pytanie. Okazuje się, że kucharz niczego nie dodaje do wody, natomiast przed gotowaniem wykonuje inną czynność — uderza łyżeczką o skorupkę jajka. Co oczywiste należy to robić wyjątkowo delikatnie, aby jajko nie pękło, ale powinniśmy usłyszeć charakterystyczny trzask, pomimo tego, że skorupka pozostanie nienaruszona.