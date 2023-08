Dlaczego warto jeść jajka?

Jajka są doskonałym źródłem witaminy A, witaminy B2, witaminy B5, witaminy B12, kwasu foliowego, fosforu, żelaza, miedzi, manganu, selenu oraz oczywiście świetnej jakości białka.

Przez wiele lat specjaliści apelowali o rozsądek w spożywaniu jajek, gdyż byli przekonani, że mogą one negatywnie wpływać na poziom cholesterolu. Jednak najnowsze badania wskazują, że cholesterol zawarty w jajkach nie wpływa negatywnie na nasz organizm.

Zdjęcie Jajka są doskonałym źródłem witamin i minerałów / 123RF/PICSEL

W żółtku znajduje się jedynie 0,3 proc. cholesterolu i 10-20 proc. fosfolipidów, a te z kolei działają na nasz organizm zbawiennie, zapobiegając odkładaniu się cholesterolu w naczyniach. Specjaliści są zdania, że najwięcej witamin i minerałów zachowamy i przyswoimy, jedząc jajko z półpłynnym żółtkiem.

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby jeść od jednego do dwóch jaj dziennie.

Zdjęcie W żółtku znajduje się jedynie 0,3 proc. cholesterolu i 10-20 proc. fosfolipidów / 123RF/PICSEL

Po co odwracać jajka do góry nogami?

W wielu przypadkach jajka kupujemy zapakowane w odpowiedni kartonik, w którym każde jajko umieszczone jest w specjalnie wydrążonej przegródce. Zazwyczaj szersza część jajka znajduje się na dole przegródki, a węższa na górze.

Zdjęcie Jeśli węższa część jajka znajdować się będzie na dole przegrody kartonu, to dłużej zostanie ono świeże / 123RF/PICSEL

Po powrocie ze sklepu do domu warto nieco namieszać w kartoniku z jajkami, by. Jak to zrobić? Jeśli szersza część jajka znajduje się na dole przegrody, obróć jajko do góry nogami, by była na górze. Dzięki temu trikowi żółtko osiądzie dokładnie w środku jajka, a co za tym idzie, dłużej pozostaną świeże.

