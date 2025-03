Lecznicza roślina przypominająca oset

Ostropest plamisty (silybum marianum) to znana i wykorzystywana od czasów starożytnych roślina o właściwościach leczniczych. Dawniej używana jako ochrona przed owadami, a także jako "odtrutka" na ugryzienia i użądlenia. Rośnie niemal na całym świecie - od Europy, przez obie Ameryki aż po Afrykę. Wyglądem może przypominać oset, jej łodygi osiągają imponującą wysokość aż do 2 metrów, a piękne białe lub fioletowe kwiaty kwitną w okolicach lipca i sierpnia. W zielarstwie i medycynie używane są ekstrakty z owoców i liści. Uważa się, że ostropest działa jak tarcza obronna dla wątroby, ale to niejedyne jego cenne właściwości. Co jeszcze daje nam ostropest?

Jakie składniki aktywne znajdziemy w ostropeście?

Ostropest plamisty zawiera:

sylimarynę,

kwercetynę,

fitosterole,

witaminę C,

witaminę E,

witaminę K,

błonnik.

Zdecydowanie największą uwagę skupia sylimaryna, czyli aktywny kompleks flawonoglikanów.

Niezwykłe właściwości zdrowotne ostropestu

Ostropest pięknie kwitnie latem

Zdecydowanie na pierwszym miejscu należy wymienić oddziaływanie ostropestu na zdrowie wątroby. Nie do przecenienia są właściwości sylimaryny w tym zakresie. Badania opublikowane w National Center of Biotechnology Information wykazały, że sylimaryna może przyczyniać się do obniżenia stężenia enzymów wątrobowych, takich jak aminotransferaza asparaginianowa czy aminotransferaza alaninowa zwłaszcza podczas stłuszczeniowej choroby wątroby. W innym badaniu udowodniono, że ostropest ma silne działanie ochronne dla wątroby, działając przeciwzapalnie i przeciwzwłóknieniowo, a także regeneracyjnie na powstałe uszkodzenia.

Kolejnym cennym dla naszego organizmu benefitem z przyjmowania ekstraktu z ostropestu plamistego jest jego działanie na kości oraz wspomaganie przy walce z osteoporozą. Badanie z 2013 roku wykazało, że sylimaryna może korzystnie wpływać na proces tworzenia kości, modulując wiele genów, które mogą zapobiegać utracie masy kostnej oraz wspomagać ich budowę.

W badaniu dotyczącym stosowania wyciągu z ostropestu w cukrzycy wykazano jego działanie hipoglikemizujące, czyli obniżające poziom cukru we krwi. Roślina ta będzie więc sprzymierzeńcem wszystkich diabetyków.

W badaniu z 2019 roku opublikowanym w National Library of Medicine odkryto, że wyciąg z ostropestu przyczynia się do łagodzenia skutków trądziku, a także neutralizuje objawy starzenia się skóry, dzięki działaniu antyoksydacyjnemu i przeciwzapalnemu.

W jakiej formie przyjmować ostropest?

Z ostropestu można przygotować napar

Wyciąg z ostropestu można zakupić w aptece w formie kapsułek - suplementu diety i spożywać zgodnie z opisem znajdującym się w ulotce preparatu, ale można także zdecydować się na zmielony, odtłuszczony proszek (owoce). W tej formie można go zaparzać (1 łyżeczka na szklankę gorącej wody) i pić raz dziennie przed posiłkiem, lub dodawać go do dań: sałatek, jogurtów, owsianki. Na półkach sklepowych znajdziemy także olej z ostropestu, który również doskonale sprawdzi się jako suplementacja sylimarolu. W przypadku występowania silnych alergii lub przyjmowania leków na wątrobę lepiej przed rozpoczęciem stosowania ostropestu poradzić się lekarza.

