Kubańskie oregano , lub też mięta meksykańska, to egzotyczna roślina, która, oprócz stanowienia pysznego dodatku do potraw mięsnych i sałatek, stanowi źródło dobroczynnych dla naszego zdrowia składników. Pomoże przy przeziębieniu, bólu gardła i stanach zapalnych, a także wspomoże walkę z kaszlem .

Jeśli zmagasz się z bólem i stanem zapalnym gardła lub jamy ustnej, spróbuj zerwać listek kubańskiego oregano i go żuć. Dzięki tymolowi, zawartemu w tej roślinie, szybko zauważysz działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Jeśli dość silny, miętowy smak jest dla ciebie za mocny, spróbuj kilka liści włożyć do kubka i zalać wrzącą wodą. Po zaparzaniu pod przykryciem przez kilkanaście minut możesz wypłukać naparem bolesne gardło. Wzmocnisz działanie odkażające, jeśli do naparu dodasz łyżeczkę soli. Ulgę odczujesz niemal natychmiast! Podobnie postępuj przy stanach zapalnych jamy ustnej.