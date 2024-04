Najlepsze napoje dla wątroby. Pij je regularnie

Woda z cytryny

Prostym, popularnym, ale przy tym naprawdę skutecznym napojem na podreperowanie stanu wątroby jest woda z cytryną. Cytryna to prawdziwa witalna bomba - zawiera mnóstwo witaminy C, która oczyszcza wątrobę z nadmiaru tłuszczów, organizm z soli, wspomaga układ trawienny i działa moczopędnie, co przyspiesza usuwanie toksyn z organizmu.

Wodę z cytryną warto pić rano, na czczo, można dodać też do niej imbir albo ogórki - te składniki dodatkowo podkręcą jej smak i wzmocnią działanie.

Herbatka z szałwii lekarskiej

Oczyszczą wątrobę z toksyn i krew ze złogów cholesterolu. Dobre na diecie Szałwia lekarska to gatunek rośliny z rodziny jasnowatych, pochodzący z rejonu Morza Śródziemnego. Szałwia od wieków znana jest ze swoich prozdrowotnych właściwości - nawet jej łacińska nazwa wywodzi się od słowa salvus, które oznacza zdrowie.

Surowcem używanym w ziołolecznictwie są zielono-srebrne, miękkie liście szałwii. Są one bogate w kwasy wielofenolowe, olejki eteryczne, ale także witaminę A, B i C oraz sole mineralne. Szałwia znana jest ze swoich właściwości przeciwpotnych, antybakteryjnych oraz przeciwzapalnych. Można stosować ją w leczeniu anginy, ale także grzybic, zapalenia jamy ustnej oraz dziąseł. Szałwia znana jest ze zbawiennego wpływu na układ pokarmowy:

działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie

leczy choroby wątroby

obniża poziom cukru we krwi

leczy zaburzenia trawienia

likwiduje kolki i bóle brzucha.

Herbatka z szałwii działa pozytywnie na układ pokarmowy, dodatkowo mocno oczyszcza i detoksykuje organizm, spowalniając proces starzenia. Szałwię najlepiej pić dwa razy w ciągu dnia, rano i wieczorem.

Zdjęcie Mniszek lekarski, rozmaryn i szałwia - ich połączenie chwalą sobie mieszkańcy greckiej Ikarii, czyli jednej z niebieskich stref / 123RF/PICSEL

Herbatka z kopru włoskiego

Koper włoski, inaczej fenkuł, to gatunek dwuletniej rośliny zaliczany do rodziny selerowatych. Koper występuje dziko w krajach śródziemnomorskich, Pakistanie czy Iranie, ale także w Australii, Meksyku i USA. Uprawiany jest natomiast na całym świecie, również w Polsce, głównie przez wzgląd na swoje prozdrowotne właściwości.

Owoce kopru używane są jako środek wykrztuśny i pobudzający błony śluzowe dróg oddechowych, działają także przeciwzapalnie. Koper słynie jednak głównie ze zbawiennego wpływu na układ pokarmowy, a lista jego zalet jest bardzo długa:

ma działanie rozkurczające na mięśnie gładkie układu pokarmowego, redukuje skurcze

pomaga w redukcji zwłóknienia wątroby

działa przeciwbólowo

ułatwia trawienie i wydzielanie soków żołądkowych, trzustkowych i jelitowych

działa żółciopędnie

leczy refluks

likwiduje wzdęcia i działa wiatropędnie

łagodzi skurcze jelit

chroni ściany żołądka.

Herbatkę z kopru włoskiego znajdziemy w aptece i większości sklepów zielarskich, ale możemy przygotować ją także w domu. W tym celu należy zalać łyżeczkę ziaren kopru jednym litrem zimnej wody i podgrzewać w garnku aż do momentu wrzenia. Następnie domową herbatkę odstawiamy na około 3-5 minut, odcedzamy i pijemy przed posiłkiem.

Herbata z ostropestu plamistego

Ostropest plamisty to roślina z rodziny astrowatych, której najcenniejszą częścią są niewielkie, ciemnobrązowe, lekko błyszczące nasiona. Znajduje się w nich cenna sylimaryna, która działa silnie przeciwzapalne, antyoksydacyjne, odtruwająco i żółciopędnie.

Ostropest zawiera cenne flawonoidy, witaminy C i E, fitosterole i kwas linolowy. Roślina ta wpływa zbawiennie na cały układ pokarmowy:

sylimaryna pomaga oczyszczać organizm z toksyn i wzmacnia wątrobę

regeneruje komórki wątroby

blokuje i eliminuje szkodliwe toksyny, które przeszkadzają w prawidłowym funkcjonowaniu tego narządu

pomaga w leczeniu stłuszczenia, marskości, żółtaczki i zapalenia wątroby.

Regularne picie herbaty z ostropestu zalecane jest także osobom cierpiącym na cukrzycę typu 2. Napar ten obniża poziom cukru we krwi i “zły” cholesterol. Składniki zawarte w ostropeście oczyszczają nerki i pęcherz z toksyn, usprawniają pracę żołądka, stymulują produkcję żółci i enzymów oraz zapobiegają niestrawności i zgadze.

