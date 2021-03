Dziecinnie łatwe muffinki

Wypiek, z którym poradzi sobie dosłownie każdy. Kilka podstawowych składników i gotowe! Te babeczki zawsze się udają, a na dodatek wspaniale smakują. Nie wiesz, co podać niezapowiedzianym gościom? Wypróbuj ten przepis.

Zdjęcie Babeczki to świetny sposób na szybki deser /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 40 minut Składniki 3 szklanki mąki

1,5 szklanki mleka

pół szklanki cukru

pół szklanki oleju rzepakowego

2 jajka

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

Przygotowanie:



W dużej misce dokładnie wymieszaj ze sobą mleko, olej i jajka. Teraz czas na dodanie suchych składników, czyli mąki, proszku do pieczenia i cukru. Połącz ze sobą wszystko łyżką lub mikserem.



Gotową masę przelej do silikonowych lub papierowych foremek do 2/3 wysokości. Piecz w temperaturze 180 stopni przez około pół godziny. Sprawdź patyczkiem, czy są już gotowe.



Podawaj z cukrem pudrem lub ulubioną polewą. Opcjonalnie możesz dodać do ciasta także łyżkę kakao, by otrzymać wersję czekoladową.



***

