Ekspresowe smarowidło z jajek i pieczarek. Zajadaj się nim w domu i pracy

Pasta kanapkowa, w której główne role grają jajka ugotowane na twardo oraz pieczarki, to łatwy w przygotowaniu i sycący dodatek do ulubionego pieczywa. Kluczowe składniki możesz przygotować wcześniej, a przed posiłkiem szybko zblendować i zasiadać do jedzenia. Sugerujemy przygotowanie większej porcji, bo doskonale nadaje się do mrożenia.