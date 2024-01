Brokuł właściwości

Od wczesnej wiosny aż do połowy lata ze smakiem zajadamy się niewielką i soczyście zieloną fasolką szparagową. Co ciekawe, na targach i w warzywniakach dostaniemy także kapustę szparagową. W tym momencie pewnie wiele osób szerzej otworzy oczy ze zdziwienia. Okazuje się, że pod tą nietypową nazwą skrywa się popularny i często jadany w domach brokuł. Warzywo najprawdopodobniej pochodzi z Cypru, a do Polski zawędrowało w XVI wieku za pośrednictwem Królowej Bony.

Brokuł zaliczany jest do grupy warzyw z wyjątkowo niskim indeksem glikemicznym oraz dostarczających niewielkiej porcji kalorii. Ze względu na te czynniki zaleca się jego spożywanie osobom będącym na diecie. W charakterystycznie wyglądającej główce, składającej się z niewielkich i ciasno ułożonych różyczek, znajdziemy liczne substancje odżywcze, m.in. witaminy A, C oraz K, potas, wapń, karotenoidy, flawonoidy i antyoksydanty. To właśnie one skutecznie hamują proces starzenia się skóry.

Z czym nie łączyć brokułu?

Wydawać by się mogło, że możemy swobodnie komponować ze sobą ulubione składniki. Dzięki temu mamy szansę cieszyć się tradycyjnymi, a czasem bardziej egzotycznymi smakami. W tej kwestii powinniśmy mieć całkowitą dowolność. Jeśli chcemy dostarczyć organizmowi jak największej porcji cennych witamin i minerałów, lepiej unikać niektórych kombinacji. Zwolennicy łączenia świeżego ogórka z pomidorem mogą poczuć się zawiedzeni. Ogórek zawiera w sobie askorbinazę - enzym utleniający obecną w pomidorach witaminę C.

Lekarze oraz dietetycy odradzają także łączenie warzyw kapustnych, do których zaliczamy: brokuł, kalafiora, kapustę oraz brukselkę, z rybami morskimi, a także owocami morza, będącymi bogatym źródłem jodu. Jedzenie wymienionych gatunków z podanymi składnikami uniemożliwi organizmowi wchłanianie cennego pierwiastka. Pamiętajmy, że jest on niezbędny do prawidłowej pracy tarczycy.

Z czym zatem pasuje brokuł? Świetnie komponuje się z:

kukurydzą,

sałatą,

fetą,

prażonym słonecznikiem,

suszonymi pomidorami.

Pasta z brokułu i jajka - przepis

Chrupiący brokuł połączony z idealnie przygotowanymi jajkami na twardo. Unoszący się nad smarowidłem aromat świeżo posiekanego szczypiorku i ostra nuta czosnku. Wprost nie możemy doczekać się, kiedy po raz pierwszy wgryziemy się w kanapkę posmarowaną przepyszną domową pastą. A jak ją przygotować?

Składniki na pastę z brokułu i jajka

500 g brokułu,

3 jajka,

1 pęczek szczypiorku,

1-2 ząbki czosnku,

3-4 łyżki majonezu,

sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie pasty z brokułu i jajka

Zaczynamy od dokładnego umycia brokułu, następnie dzielimy go na różyczki, wkładamy do garnka i gotujemy al dente w lekko osolonej wodzie. Po odcedzeniu pozostawiamy do całkowitego wystudzenia i rozgniatamy widelcem. Do niewielkiego rondelka wlewamy wodę, a kiedy zacznie się gotować, wkładamy jajka i trzymamy ok. 8 minut. W kolejnym kroku przekładamy je do zimnej wody, lekko schładzamy i przechodzimy do obierania. Pozbawione skorupki jajka na twardo ścieramy na tarce o małych oczkach i wkładamy do dużej salaterki. Kolejno na desce drobno siekamy szczypiorek oraz czosnek i dodajemy do jajek. Na koniec do naczynia dorzucamy rozgnieciony brokuł oraz majonez, a następnie doprawiamy solą, pieprzem i dokładnie mieszamy. Gotową pastę z brokułu i jajka wstawiamy do lodówki na ok. godzinę. Schłodzone smarowidło podajemy na ulubionym pieczywie. Smacznego!

Pasta z brokułu i twarogu - przepis ekspresowy

Pełne cennych składników odżywczych, szybkie w przygotowaniu i niezwykle pyszne smarowidło na bazie twarogu oraz brokułu. To propozycja nie tylko na śniadanie, ale także lunch czy przekąskę do szkoły. Wystarczy połączyć ze sobą kilka produktów, by otrzymać pastę, która bije na głowę produkty dostępne na sklepowych półkach.

Składniki na pastę z brokułu i twarogu

250 g sera twarogowego,

1 brokuł,

1 mała czerwona cebula,

1 ząbek czosnku,

2 łyżki majonezu lub jogurtu naturalnego,

1 łyżka oleju roślinnego,

sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie pasty z brokułu i twarogu

Brokuł myjemy, kroimy na niewielkie różyczki, po czym gotujemy w dobrze osolonym wrzątku przez ok. 4-5 minut. Po tym czasie odcedzamy i siekamy nożem na mniejsze kawałki. Obraną cebulę i ząbek czosnku drobno kroimy, a następnie podsmażamy na rozgrzanym oleju do zrumienienia. Ser twarogowy przekładamy do miseczki, rozgniatamy widelcem i dodajemy posiekane brokuły, czosnek oraz cebulę. Gotową pastę brokułowo-twarogową doprawiamy solą oraz pieprzem i rozsmarowujemy na świeżym pieczywie. Smacznego!

