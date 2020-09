Pyszne kulki, które choć nie mają ani grama mięsa, to stanowią bogate źródło białka. Idealne na nietuzinkowy obiad lub kolację.

Zdjęcie Fasolowe kulki /123RF/PICSEL

Składniki dla: 8 porcji Składniki 40 dag białej fasoli

czerstwa bułka

1/3 szklanki mleka

por

smalec lub olej do smażenia

2 jajka

kilka łodyżek natki lub kolendry

5 łyżek bułki tartej

sól, pieprz

śmietana

Sposób przygotowania:

1. Białą fasolę (jaś lub perłową) przebierz, przepłucz na sicie, a następnie zalej dużą ilością wody. Odstaw na kilka godzin do namoczenia (a najlepiej pozostaw do następnego dnia).



Reklama

2. Po tym czasie odlej wodę, w której moczyły się ziarna. Fasolkę umieść w garnku, zalej czystą wodą i gotuj do miękkości (bez dodatku soli). Odcedź na sicie i odczekaj, aż ziarna fasoli wystygną.



3. Czerstwą bułkę przełóż do miseczki, zalej mlekiem, pozostaw na kilka minut do namoczenia, a następnie osącz. Opłucz i osusz średniego pora. Poszatkuj go w cienkie krążki (bez zielonych części).



4. Na patelni rozgrzej 1-2 łyżki smalcu lub oleju. Wrzuć posiekane krążki pora, przesmaż na jasnozłoty kolor. Zdejmij z patelni, przestudź. Odcedzoną i wystudzoną fasolę oraz odciśniętą bułkę zmiel razem w maszynce do mielenia mięsa lub przeciśnij przez praskę do ziemniaków. Do masy dodaj jajka i przesmażonego pora.

5. Opłucz, osusz i drobno posiekaj listki ziół. Wsyp do masy. Całość wymieszaj, dopraw do smaku solą oraz pieprzem. Formuj w dłoniach niewielkie kulki. Panieruj je w bułce tartej. Smaż na oleju na złoty kolor. Podawaj ze śmietaną.