Fast food z różnych stron świata

Hasło "dania z ulicznej budki" w różnych częściach świata oznacza zupełnie co innego. Fast food trudno nazwać najzdrowszym kulinarnym wyborem, ale to przecież znacznie więcej niż tylko frytki i bułki z parówką.

Zdjęcie Lubisz dobrze zjeść? Węgierskie przysmaki są dla ciebie! /123RF/PICSEL

Węgierskie langosze

Langosze to jedne z wielu specjałów węgierskiej kuchni pełnej wyrazistych smaków. Placki drożdżowe smaży się na głębokim tłuszczu, więc są przysmakami należącymi do tych nieco grzesznych kulinarnych przyjemności.

Składniki 1/3 kostki świeżych drożdży (ok. 30 g)

3/4 szklanki mleka 3,2 proc.

300 g mąki pszennej (+ do posypywania ciasta)

250 g żółtego sera

1 kubeczek jogurtu greckiego (500 ml)

4 ząbki czosnku

1 łyżeczka cukru

1 łyżeczka soli

0,5 l oleju

1. W szklance lekko podgrzanego mleka rozpuszczamy drożdże, dodajemy łyżeczkę cukru, zostawiamy na 15 minut do wyrośnięcia w ciepłym miejscu.



2. Mąkę przesiewamy do miski, dodajemy przygotowany wcześniej rozczyn. Całość doprawiamy solą i mieszamy, aż powstanie ciasto przypominające nieco pizzę.



3. Wyrabiamy ciasto ręcznie, co jakiś czas posypując mąką, po 10-15 minutach powinno już "odchodzić od ręki".



4. Nakrywamy miskę z ciastem ściereczką i pozostawiamy do wyrośnięcia w ciepłym miejscu na 45-50 minut.



5. W czasie oczekiwania przygotowujemy sos czosnkowy: łączymy jogurt z przeciśniętymi przez praskę (lub bardzo drobno pokrojonymi) ząbkami czosnku, doprawiamy pieprzem, mieszamy.



6. Od wyrośniętego ciasta odrywamy kawałki (tyle kawałków, ile placków chcemy ostatecznie otrzymać) obsypujemy mąką i wałkujemy je na posypanej mąką stolnicy. Przykrywamy je ściereczką i pozwalamy rosnąć przez ok. 15 minut.



7. Na dużej patelni rozgrzewamy olej, smażymy placki na złoty kolor z obu stron.



8. Gotowe placki polewamy sosem czosnkowym i posypujemy startym serem.



Brazylijskie coxinhas

Zdjęcie Nie tylko świetnie smakują, ale również wyglądają intrygująco / 123RF/PICSEL

Danie w duchu "zero waste" - stanowi sposób na wykorzystanie mięsa drobiowego po gotowaniu zupy. Tek powstałe kotleciki wspaniale smakują i interesująco wyglądają. Według tradycji formuje się je tak, by przypominały kurze udka.

Składniki 200 ml domowego bulionu (najlepiej warzywnego)

200 g mąki pszennej

2 ugotowane udka z kurczaka

1/2 białej części pora

1 mała cebulka

1-2 ząbki czosnku

2 łyżki masła

1 marchewka

250 g serka kanapkowego, np. ziołowego

1 jajko

1/4 szklanki mleka

bułka tarta

sól, pieprz, papryka słodka lub ostra

olej do smażenia

1. Udka obieramy ze skóry i kości, mięso kroimy drobno.



2. Podgrzewamy bulion, dodajemy dwie łyżki masła, mieszamy, powoli dodajemy mąkę. Z powstałej masy zagniatamy ciasto, studzimy.



3. Marchewkę ścieramy na tarce, pora, cebulę i czosnek kroimy drobno, podsmażamy na oleju. Ciepłe warzywa łączymy serkiem i mięsem w miseczce, dodajemy przyprawy.



4. Ciasto rozwałkowujemy na blacie lub stolnicy, wycinamy zeń kółka o średnicy ok. ośmiu cm, faszerujemy je mięsko-warzywnym farszem i zamykamy tworząc stożki imitujące kurze udka.



5. Stożki panierujemy w rozkłóconym jajku z dodatkiem mleka i w bułce tartej, smażymy na złoty kolor na głębokim tłuszczu.



Amerykańskie corn dogi



Zdjęcie Parówki w cieście to ciekawa alternatywa dla tradycyjnych hot dogów /123RF/PICSEL

Ten nieco mniej znany amerykański fast food to prawdziwa bomba kaloryczna. Za to jaka pyszna! Raz na jakiś czas można sobie pozwolić na odrobinę kulinarnej rozpusty.

Składniki 1-2 opakowania parówek (mogą być np. serowe)

1/2 szklanki mleka

1/2 szklanki mąki kukurydzianej

1/2 szklanki mąki pszennej

1 jajko

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia lub sody

1 łyżka musztardy

olej do smażenia

po szczypcie soli, pieprzu, cukru

1. Mąki, mleko, jajko, musztardę, proszek do pieczenia i przyprawy łączymy ze sobą w wysokim naczyniu, aż powstanie jednorodna, dość gęsta masa.



2. Parówki nabijamy na patyczki do szaszłyków.



3. Zaburzamy parówki w powstałym cieście i smażymy na rozgrzanym tłuszczu aż do przyrumienienia (ciasto powinno przybrać złoty kolor). W razie potrzeby uzupełniamy olej.



Holenderski capsalon

Holenderskie danie z foremki cieszy się coraz większą popularnością także w Polsce. Czego tu nie ma! Mięso, domowe frytki, mnóstwo warzyw i własnoręcznie przygotowany sos - nie ma mowy, żeby ten zestaw nie przypadł do gustu miłośnikom tego typu kuchni.

Zdjęcie Świeże warzywa w dużych ilościach czynią tę przekąskę nieco mniej "grzeszną" / 123RF/PICSEL

Składniki 10 ziemniaków

filet z kurczaka

mała główka kapusty pekińskiej (ew. sałata strzępiasta lub inna zielenina)

pomidor

świeży ogórek

czerwona cebula

150 g żółtego sera startego na tarce

przyprawa kebab-gyros lub shoarma

olej do smażenia

sos:

duży kubeczek jogurtu naturalnego

2-3 łyżki majonezu

1 łyżeczka musztardy

1 ząbek czosnku

odrobina soku z cytryny, pieprz

1. Pierś z kurczaka kroimy w małą kostkę, obsypujemy obficie przyprawą, smażymy na oleju, aż się przyrumieni.



2. Ziemniaki obieramy, kroimy w cienkie słupki, smażymy frytki.



3. Szatkujemy kapustę pekińską, cebulę kroimy w piórka lub w krążki, pozostałe warzywa w plasterki/półplasterki.



4. Szykujemy sos: Jogurt łączymy z majonezem, musztardą i rozgniecionym ząbkiem czosnku, doprawiamy pieprzem i sokiem z cytryny, mieszamy, chłodzimy.



5. Do foremek do zapiekania wkładamy frytki, następnie usmażone mięsne kawałki, przysypujemy całość startym serem i zapiekamy w piekarniku (pieczemy 10-12 min. w temp. 180 stopni). Po upieczeniu wyjmujemy foremki z daniem, polewamy je otrzymanym sosem, wykładamy na wierzch przygotowane wcześniej warzywa (cebula, ogórek, pomidor, kapusta pekińska).