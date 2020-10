Faworki, chruściki, chust - nazwy mogą być różne. Smak jest znany wszystkim. Chrupiące domowe ciasteczka w kształcie kokardki posypane cukrem pudrem uwielbiają dzieci i dorośli.

Zdjęcie Trudno poprzestać na jednej sztuce! /123RF/PICSEL

Składniki 200 g mąki pszennej

3 żółtka jajek

1 łyżka spirytusu

4 łyżki kwaśnej śmietany

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

cukier puder

1/2 łyżeczka cukru

szczypta soli

Mąkę łączymy ze śmietaną. Dodajemy żółtka, cukier, szczyptę soli, proszek do pieczenia oraz spirytus. Całość mieszamy. Wyrabiamy do czasu uzyskania masy o jednolitej konsystencji. Ciasto rozbijamy przy pomocy wałka (przez kilka-kilkanaście minut), by je rozpłaszczyć, po czym zawijamy je i powtarzamy czynność. Rozbite ciasto wałkujemy cienko partiami.

Rozwałkowane ciasto kroimy w paski o szerokości ok. 3 cm i długości ok. 10 cm. Nacinamy środek każdego paska. Przez nacięcie przeciągamy koniec paska i wywijamy. Faworki smażymy w głębokim tłuszczu z oby dwóch stron (gotowe możemy odcisnąć z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym), usmażone posypujemy cukrem pudrem.