Rybna zapiekanka piątkowa jest tak sycąca, że z powodzeniem zastępuje dwa dania obiadowe. Przypadnie do gustu każdemu, nie tylko miłośnikom morskich smaków.

Zdjęcie Ryba w nowej, interesującej odsłonie /123RF/PICSEL

Składniki 500 g filetów z białej ryby (np. morszczuka, mintaja lub dorsza)

500 g ziemniaków

1 łyżeczka masła

oliwa z oliwek

kurkuma

papryka słodka lub ostra

przyprawa do ryb

ew. przyprawa do ziemniaków

zielenina do dekoracji

sól, pieprz

Sos:

150 ml mleka 3,2 proc.

1 łyżeczka miękkiego masła

1 łyżka mąki pszennej

garść startego żółtego sera + ok. 100 g do posypania wierzchu

sól, pieprz

1. Ziemniaki obieramy, gotujemy w osolonym wrzątku, odcedzamy, lekko studzimy. Dodajemy łyżeczkę masła, łyżeczkę mleka, przyprawy (po większej szczypcie kurkumy, papryki, majeranku, ew. przyprawy do ziemniaków i odrobinę soli), łączymy wszystko razem, ziemniaki ugniatamy tłuczkiem lub widelcem.



2. W rondelku rozpuszczamy łyżeczkę masła na małym ogniu, dodajemy łyżeczkę mąki, łączymy, dolewamy 150 ml mleka, gotujemy często mieszając, gdy sos lekko zgęstnieje, dodajemy starty ser oraz po szczypcie soli i pieprzu, mieszamy, zdejmujemy całość z ognia.



3. Rybę oczyszczamy, kroimy w kostkę, posypujemy przyprawą do ryb. Naczynie żaroodporne natłuszczamy oliwą, wykładamy warstwę pokrojonej ryby, zalewamy ciepłym sosem, dokładamy warstwę ziemniaczaną, formując kulki. wierzch posypujemy startym serem.



4. Zapiekankę umieszczamy w piekarniku i pieczemy ok. 50 min. w temp. 180 stopni. Po wyjęciu dekorujemy zieleniną.