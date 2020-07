Frittata na cztery sposoby

Masa jajeczna zapiekana z warzywami, szynką czy serem, to danie popularne we Włoszech i Hiszpanii. Spróbuj, a to delikatne i sycące danie z ulubionymi dodatkami szybko zagości w twojej kuchni.

Zdjęcie Serowa frittata z fasolką szparagową /123RF/PICSEL

Serowa frittata z fasolką szparagową

Czas przyrządzenia: ok. 20 min Składniki dla: 6 porcji Składniki 10 jajek

po 10 dag fety i mozzarelli

1 mała cebulka

30 dag zielonej fasolki szparagowej (mrożonej)

20 dag młodego szpinaku

2 łyżeczki masła

sól, pieprz

Sposób przygotowania:

1. Fasolkę szparagową wrzuć na posolony wrzątek. Gotuj przez 5 minut, odcedź, osącz na sitku, wystudź. W tym czasie mozzarellę grubo zetrzyj, a fetę pokrusz. Szpinak oczyść, umyj i osusz, ew. grubo pokrój. Cebulkę obierz, posiekaj. Obydwa sery wymieszaj z jajkami. Przypraw pieprzem i lekko posól.



2. Na grubej żeliwnej patelni rozgrzej masło. Zeszklij na nim cebulkę, dodaj fasolkę i szpinak. Smaż razem jeszcze przez 1 minutę.



3. Potem warzywa zalej masą jajeczną z serami. Smaż przez 5-6 minut. Następnie przełóż patelnię do piekarnika rozgrzanego do 180 st. Frittatę piecz jeszcze przez 5-8 minut.

Rada kucharza

Masę jajeczną na frittatę mocno ubij trzepaczką. Dobrze napowietrzona masa sprawi, że danie będzie później odpowiednio pulchne i puszyste.

